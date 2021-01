Noć rekorda, Toronto sipao, Juta ušla u istoriju NBA, Pokuševski najbolje u kratkoj NBA karijeri!

Tek druga pobeda Toronta ove sezone, ali i rekord. Uspeli su da spakuju 144 poena Sakramentu, najviše u istoriji franšize. Fred VanFlit je ubacio 34 poena, a ovo je prva pobeda za Reptorse u 2021. godini. Oni su specijalista za Kingse, dobili su ih sedmi put u poslednje četiri godine. Bjelica slab, par poena, po skoko i asistencija, igrao je manje od deset minuta.



Lejkerse su dobili u Čikagu teže nego što se očekivalo, uz 27 poena, po 7 skokova i asistencija Lebrona Džejmsa. Ali, Bulsi su imali šut za pobedu, njihov najbolji strelac Zak Lavin je promašio. Tačnije do kraja bi ostalo 4.5 sekunde, pa bi svakako šampion teško okrenuo. Lavine je inače ubacio 38 poena, vratio se ugrad u kome je studirao na UCLA, ali i pored sjajnog šuta, onaj najvažniji je promašio.





Nešto severnije u San Francisku, takođe 38 poena, ali Stefa Karija. Gubili su 19 razlije u drugom poluvremenu od Klipsa, ali je onda Kari počeo da zasipa iz svih oružja. Postigao jed 19 poena u trećoj četvrtini, istopio prednost rivala, Voriorsi su poslednju četvrtinu dobili sa 34:18 i prekinuli seriju od četiri poraza. Gosti su odigrali odlično prvo poluvreme, dali 65 poena i stali. Pol Džordž je brojao do 25, Leonard dao poen manje..













Rekord i u Milvokiju, i to ne u režiji Baksa. Naime, Juta je pogodila 25 trojki, najviše u istoriji franšize i dobila u gostina. Oni su postali i prvi tim u istoriji košarke koji je imao najmanje pet igrača sa četiri i više trojke. Utkrivali su se Rojs O'Nil, Konli, Klarkson, Mičel, Bogdanović ko će zatrpati koš rivala. Kod Milvokija nedovoljnih 35 poena Adetokumba, ovo je prvi poraz Milvokija kod kuće gde su rasturali rivale u proseku sa 23.5 poena razlike.



Do prve pobede kući stigao je i Memfis i to protiv Netsa, Dilon Bruks je ubacio 24 poena, "Grizliji" su poništili 43, rekord Karisa LeVerta koji nosi tim na leđima u odsustvu Irvinga i Duranta.



Hjuston je razbio Orlando, zaledio ih na -42, Kris Vud je ubacio 22 poena, imao 15 skokova, na poluvremenu je bilo tridesetak razlike, posle je sve bila rutina. Vučević 22 poena, 12 skokova, Medžik bez Arona Gordona i Furnijea, Markel Fulc i Ajsak su završili sezonu.





Šarlot je odigrao odlično drugo poluvreme, Hejvard je ubacio 22 od 26 poena u nastavku, pa su Hornetsi okrenuli protiv Pelikansa. Zajon na drugoj strani 26 poena, ali je Nju Orleans izgubio i treći meč u nizu.









Oklahoma postiže najmanje poena u ligi, 102 u proseku po meču, ni Niksi nisu puno bolji. Tander je šutirao 21% u prvoj četvrtini, gubio sa -9, na poluvremenu je bilo 42:42. Meč se nastavio uz mnogo promašaja, Rendl je u nastavku dao 18 poena za Nikse, ali je pobeda pripala gostima. Dve mini serije Tandera su prelomile, Džildžes Aleksander je završio sa 25 poena, 10 skokova i 7 asistencija, Dijali dodao 23, najviše u sezoni, naš Pokuševski 7 poena, 6 skokova, promašio je samo dva šuta, njegova najbolja partija u kratkoj NBA karijeri...



Džejson Tejtum je ubacio 32, Braun 27 poena, Seltiksi su nekako izašli na kraj sa Bredlijem Bilom koji je završio sa 41 poenom, utakmicu nakon što je Siksersima strpao svih 60 koševa. Vašington je okrenuo rezultat u poslednjoj četvrtini, stigao do prenosti, ali je ipak pobeda ostala u Masačusetsu.



Feniks je izgubio dobijeno na severu, imalo su +23, dozvolili da Pistonsi stignu do produžetaka i na kraju slave. Džeremi Grent je ubacio 31 poen, imao 10 skokova, i ključnu asistenciju za produžetak. Devin Buker je promašio šut za pobedu u regularnom delu, da bi u produžecima Detroit, najgori tim lige poveo sa 9:0 i to je bilo to. Blejk Grifin je ubacio 16 poena i imao 12 skokova za domaće.



Rezultati:



Detroit - Feniks 110:105 pr.

Boston - Vašington 116:107

Nju Orleans - Šarlot 110:118

Njujork - Oklahoma 89:101

Hjuston - Orlando 132:90

Memfis - Bruklin 115:110

Milvoki - Juta 118:131

Golden Stejt - LA Klipers 115:105

LA Lejkers - Čikago 117:115

Sakramento - Toronto 123:144