Noć čuda, Meloun demantovao KSS, Jokić prepustio uloge klincima, niko kao Luka Dončić!

Joker has this one-foot fadeaway down and it is TUFF.#MileHighBasketball pic.twitter.com/M0L9Av2qmW — Denver Nuggets (@nuggets) January 16, 2020

El partido de Doncic 😶



25 PTS

17 AST

15 REB



El jugador más joven de la historia en firmar un 20+15+15 #MFFL pic.twitter.com/GtbYhZTwc5 — NBA Spain (@NBAspain) January 16, 2020

Denver je dobio još jedan meč odbranom. Šarlot je zaustavljen na 86 poena, loša vest za Nagetse je povreda Džamala Mareja posle 15-tak minuta. Jokić je odigrao duplo više, bez potrebe da forsira, 12 poena, po 8 skokova i asistencija. Ovo je bilo veče rukija, Portera Džuniora, i Pi-Džej Dozijea koji je iz razvojne lige uleteo u tim, ubacio 12 poena za 13 minuta. Denver bez Herisa i Milsapa, ali kada zaustave rivala ispod 100 poena, sskor im je 11-1.Majk Meloun je demantovao da će biti konsultant košarkaške reprezentacije Srbije., kratko je rekao kouč Nagetsa. Američki mediji pišu da je razgovarano, ali da ništa zvanično nije dogovoreno.Još jedna neverovatna partija Luke Dončića, rasturio je i Kingse, Slovenac je ubacio 25 poena, imao 17 asistencija i 15 skokova u pobedi u Kaliforniji. Na drugoj strani Bjelica 11 poena, 12 skokova 5 asitencija, Bogdanović povređen, Marjanovič nije dobio šansu. No, vratimo se SLovencu. Ne samo da vodi u tripl-dablovima (12) ove sezone, već je 17 asistencija njegov rekord karijere. Kingsi su probali da se vrate u finišu, ali osim Dončića, nisu imali rešenje ni za Seta Karija, Stefov brat je pogodio četiri otvorene trojke, kada je bilo najpotrebnije, 16 poena za 14 minuta, posle toga se Mavsi nisu osvrtali.Bivši prvi pik drafta, Markel Fulc odigrao je meč karijere, ubacio je 21 poen, imao 11 skokova i 10 asistencija i to protiv Lejkersa. Vučević je dodao 19 poena, Medžik je napravio iznenađenje večeri, a 19 poena i 19 asistencija Lebrona nisu pomogli. Orlando je bio na put da izgubi dobijeno, +21, kao da su se uplašili pobede, ali na kraju Fulc sa dva prodora i Gordon su imali dovoljno živaca da sačuvaju pobedu. Serija Lejkersa od devet trijumfa je prekinuta, izgubili su prvi put od Božića, dakle do sinoć su bili bez poraza u novoj godini. Lebron je sa 19 asistencija izjednačio rekord karijere.I Portland je šokirao Hjuston, slatka osveta za Mela Entonija, 18 poena, 12 skokova, samo tri promašaja, MekKolum i Lilard su kombinovali 49 poena, Vajtsajd imao 18 skokova. Rasel Vestbruk je napravio tripl-dabl 31 poen, 12 asistencija i 11 skokova, ali je Lilard u odbrani zadržao Hardena na 13 poena i to je odlučilo. "Brada" je u meč ušao kao vodeći strelac lige, daje 38 poena u proseku. Godinu dana nije odigrao ovako loše u napadu....Šampion se održao u Oklahomi, Norman Pauel se vratio posle 11 mečeva zbog povrede leđa, ubacio je 23 poena. Tander se sa -30 spustio na jedan posed, ali su Kanađani sačuvali pobedu.Domantas Sabonis je dominirao 29 poena, 13 skokova u pobedi Indijane protiv slabe Minesote, koja je i dalje bez Taunsa, Čikago je uz 30 poena Lavina dobio Vizardse i pobegao im dve pobede, mada za oba tima ovo je "reset" sezona.Kendrik Nan je sa 33 poena rasturio San Antonio, pokazao kakva je tvrđava Majami. Hit je na skoru 18-1 kod kuće, Nan je pogodio sve, Dragić dodao 17 poena, a Greg Popović se hvatao za glavu. Isekao je Adebaja iz rostera za Mundobasket, centar Majamija je sinoć imao 14 poena, 13 skokova i 7 asistencija."Mkaže "Pop".U Siksersima nije bilo Embida, ali je Haris sa 34 poena završio veći deo posla protiv Bruklina. Filadelfija je na 19-2 kod kuće, u poslednjoj četvrtini defanzivno su utišali Netse i prelomili meč. Kajri Irving i dalje oseća posledice povrede, 14 poena, uz loš šut...I na kraju još jedno iznenađenje, Pistonsi su dobili u Bostonu, ruki Seku Domboja je sa 24 poena imao veče karijere, Dramond 13 poena, 13 skokova, iako igraju bez nekoliko povređenih igrača, u Detroitu ne odustaju, ovo im je najveća pobeda sezone, možda i najbolja partija tima u kome nema Grifina i Redžija Džeksona. Derik Rouz je dao 22 poena, Boston je bio bez vodećeg strelca Tejtuma, ali on će biti spreman za derbi u četvrtak protiv Milvokija.