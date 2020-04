Evroliga se neće skorije vratiti, ali očekujte da se to desi.



Đordi Bertomeu će doneti odluku da se nastavi ovo takmičenje, makar to bilo i u skraćenom formatu, a prema nekim informacijama su tri grada prijavila kandidaturu za završnicu Evrolige, to su Beograd, Atina i Kaunas.



Ipak, nisu jedini.



Kako prenosi medij "Makedonija" u Grčkoj, i Solun se prijavio za završnicu Evrolige.



Hala Nikos Galis je renovirana 2015. godine i spremna je da ugosti evroligaške košarkaše.