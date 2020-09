Ništa od moćne Srbije, Olimpijske igre bez najvećih košarkaših zvezda?!

Košarkaška reprezentacija Srbije se još nije kvalifikovala za Olimpijske igre, koje bi u Tokiju trebalo da se održe od 23. jula do osmog avgusta naredne godine.



Za to će imati priliku na kvalifikacionom turniru, koji će se u Beogradu održati od od 29. juna do četvrtog jula 2021. godine.



Turnir u srpskoj prestonici će se igrati u dve grupe, "Orlovi" su sa Dominikanskom republikom i Novim Zelandom u grupi A, dok su u grupi B Portoriko, Italija i Senegal.



Po dve najbolje ekipe idu u polufinale, a samo pobednik čitavog turnira dobija vizu za Tokio.



Ali, kako stoje stvari, izgleda da će Olimpijske igre morati da se održe bez najboljih svetskih košarkaša.



Naime, kako je komesar NBA lige Adam Silver najavio, nova sezone u najjačoj ligi sveta neće početi pre januara.



Iako se razmišlja o igranju u skraćenom formatu, utisak je do toga neće doći i da bi NBA sezona mogla da traje sve do septembra ili oktobra naredne godine.