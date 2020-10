Ništa od metle, Džimijeva partija karijere, rasturio Lebrona i Lejkerse!

Best of Jimmy Butler’s 40-point masterpiece in Game 3. 🔥🔥 pic.twitter.com/KHTTREUxHA — Hilltop Hoops (@HilltopNBA) October 5, 2020

Majami se vratio.Mnogi su verovali da će brzo biti gotovo jer su Lejkersi delovali nedodirljivo u prva dva meča finala, ali je Hit iznenadio. Iako bez Dragića i Adebaja, Hit je prevazišao svoje trenutne mogućnosti i na leđima neverovatnog Džimija Batlera stigao do prve pobede u seriji.Batler je napravio prvi tripl-dabl u plej of karijeri, dao je 40 poena iz 20 šuteva, imao 13 asistencija, 11 skokova, po dve blokade i ukradene lopte, uz to je čuvao Lebrona.Na drugoj strani Lebron i Dejvis su dali 40 poena, kombinovano, taman koliko i Batler. Entoni Dejvis je završio sa 15 poena, jedna od njegovih najslabijih partija u doigravanju, upao je brzo u problem sa penalima. Lebron je brojao do 25, imao 10 skokova i 8 asistencija, izgubio je osam lopti, tu je Batler odradio neverovatan posao.Hit je počeo drugo poluvreme sa 10:0, Lejkersi su se stalni vraćali ali je Batler postigao 18 od 20 poena za Majami sredinom poslednjeg perioda, pa je deficit od dva poena pretvorio u plus 9, 109:100.Na kraju je rekao Lebronu "U nevolji si", ponovivši ono što mu je Lebron rekao na kraju prve četvrtine. Batler je dobio ovu rundu, u Majamiju se nadaju da će se povređeni oporaviti, to bi seriju učinilo itekako zanimljivom.