Nikola Kalinić o Željku, Bogdanu, Saletu, Zvezdi...: ''Moj cilj je bio da pobedim Partizan''

Nikola Kalinić otkrio je brojne zanimljive detalje iz svoje košarkaške karijere tokom razgovira za '' otkrio je brojne zanimljive detalje iz svoje košarkaške karijere tokom razgovira za '' Eurohoops '' na Instagramu.





Tokom prošle godine je najveću pažnju izazvalo njegovo nepozivanje u reprezentaciju Srbije, ali ono što je njega tada najviše zabolelo jeste način na koji je saznao za tu odluku tadašnjeg selektora Đorđevića.





''Nisam bio ljut, već sam bio uznemiren što mi niko nije rekao dan ranije. U reprezentaciji sam pet godina, pošalji mi poruku dan ranije, ne moraš da me zoveš i u redu smo.







Odabrao si nekog drugog i nemam problegm sa tim, misliš da neko drugi više odgovara timu kakav hoćeš, da igra bolje i nemam problem. Ali da saznam to u porukama ili da čitam u novinama... Kada su počele da mi stižu poruke pomislio sam da mi nešto nije bilo u redu sa porodicom'', objašnjava Kalinić, a prenose '' objašnjava Kalinić, a prenose '' Novosti ''.





Prethodnih godina bili smo svedoci njegovog velikog uspona - od kragujevačkog Radničkog, preko Crvene zvezde, do transfera u Fenerbahče i titule prvaka Evrope, a sve to uz značajnu ulogu i u našem nacionalnom timu, sve do pomenutih prošlogoišnjih dešavanja.





Zanimljivo je da se Kaliniću uopšte nije išlo u Fenerbahče kada je stigla ponuda za njega. Jednostavno, bilo mu je prelepo u Zvezdi i nije želeo da prekida tu idilu.





''Ja sam kao Nemanja Vidić, našao sam se u njegovim rečima da je ostvario san kada je zaigrao za Zvezdu. Moj san je bio da igram za Zvezdu i za reprezentaciju i to sam uradio veoma rano, sa 22-23 godine. Bilo mi je zabavno. Nisam imao velike ciljeve. Moj cilj je bio da pobedim Partizan, jer su osvajali titulu 12-13 godina i to mi je bila želja i za to sam bio veoma motivisan'', naglasio je on.





Ipak, sa ove vremenske distance je svestan da je prelazak u Fenerbahče bio pun pogodak.





Dobio je priliku da sarađuje sa najtrofejnijim evropskim trenerom Željkom Obradovićem.





''On je genije, motivator... Uvek želi da napreduje. Njegova radna etika je ogromna. Posle devet titula svakodnevno dolazi u halu, priprema se pre treninga, posle treninga ostaje sa mladim igračima dodaje im loptu, koriguje im šut... nema dana odmora.





Mi imamo srpski temperament, u sve ulazimo emotivno. Često se događa da se raspravljamo, ali on ti uvek želi najbolje i trebalo mi je malo vremena da se naviknem na to'', objašnjava Kalinić.

-





U Feneru je igrao zajedno i sa Bogdanom Bogdanovićem, koji danas gradi NBA karijeru.





''Volim ga mnogo, jer je lud. Sviđa mi se jer je lud, jer sam i ja bio lud kao on pre dve godine kada smo bili zajedno. Radili smo mnogo ludih sranja u Istanbulu. Zanimljiva priča je da sam ga jednom pitao da li je ubacio manje ili više od milion šuteva u životu. On je rekao: 'Ma, sigurno više', a objasnio sam mu da bi onda trebalo da svakog dana šutira 350 puta, da je bio i na odmoru, da je išao na more, ali on je ostao pri svome i govorio: 'Ne, ne, sigurno jesam'', otkriva Kalinić.