Niko nije oduševljen Jokićem kao ovaj legendarni NBA košarkaš!

Definitivno je da Srbija ima jednog od najboljih košarkaša današnjice, prvi put nakon dosta godina.



Naravno, radi se o Nikoli Jokiću koji igra fantastično u plej-ofu NBA lige i koji je definitivno najbolja klasična "petica".



Ipak, njegov Denver nakon dve utakmice gubi od Los Anđeles Lejkersa sa 2:0, a posebno ih je povredila druga utakmica u kojoj je Dejvis pogodio trojku za pobedu i to uz zvuk sirene.



"Morate da saosećate sa 'Džokerom', čoveče. Taj dečko je dao sve od sebe kako bi njegova ekipa pobedila... On nije hteo da dopusti da izgube večeras, ali..."



"Taj čovek, taj 'Džoker'... 11 poena zaredom. On je pokušavao da svojom voljom natera ekipu da pobedi. Nagetse bezrezervno poštujem, ali biće teško vratiti se iz ovoga", rekao je Barkli.



Misli li Jokić drugačije?