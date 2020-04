Da se sezona završi bez pobednika u ABA ligi i da se Evrokup ne nastavi, verovatno bi Partizan bio najviše oštećen.



O tome je govorio i Rade Zagorac, krilni igrač crno-belih koji će najverovatnije potpisati novi ugovor.



"O tome svakodnevno govore razni sportisti iz raznoraznih sportova. Mislim da je ta priča dosta ispričana. Uvek će neko braniti svoj položaj i reći da je to na njih ostavilo najviše traga, na konkretno tu ekipu ili taj sport. Smatram da je to na neki način malo sebično i licemerno jer mislim da smo svi u istoj situaciji", rekao je Zagorac za "Give & Go" podkast Sport kluba.



Velika bi šteta bila za crno-bele da se sve prekine, ali Zagorac napominje da niko ne garantuje da bi Partizan osvojio još neki trofej do kraja sezone.



"Naravno da postoji žal za dobrom sezonom, za dobrim ritmom koji smo imali i dobrim položajem koji smo gradili i sagradili cele sezone. Međutim, svi smo u istoj situaciji. Niko ne garantuje da bismo mi osvojili Evrokup, ABA ligu ili bilo šta. Mislim da nismo bili apsolutni favoriti ni u jednom takmičenju. Imali smo bolji položaj od ostalih, koji smo vredno zaslužili, ali ne treba razmišljati o tome da je Partizan ostao bez Evrokupa ili ABA lige", rekao je Rade Zagorac.