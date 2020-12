Niko kao Lebron, Lejkersi spremni za istorijski potpis!

Košarkaš Los Andjeles Lejkersa Lebron Džejms produžiće ugovor sa tim NBA klubom na još dve godine, za maksimalnih 85 miliona evra.



Džejms, koji će krajem meseca napuniti 36 godina, ostaće u Lejkersima do kraja sezone 2022/2023, što će biti njegova 20 sezona u NBA ligi.



Kako je večeras preneo I-Es-Pi-En (ESPN), Džejms će zarađivati 39,2 miliona dolara u predstojećoj sezoni, 41,180,544 miliona dolara u sezoni 2021/202, a u poslednjoj sezoni 44,474,988 miliona dolara.



Džejms je prošle sezone u proseku postizao 25,3 poena uz 10,2 asistencije po utakmici.



On je bio najkorisniji igrač (MVP) finala prošle sezone, u kojoj je predvodio Lejkerse do titule, posle šest utakmica finala sa Majamijem. On je postao prvi igrač u istoriji NBA lige koji je osvojio nagradu sa tri različite franšize, nakon što mu je to uspelo sa Majamijem 2012. i 2013. godine i Klivlendom 2016. godine.



Ono što je interesantno jeste namera MVP-ija finala da sačeka dolazak svog sina Bronija u NBA koji će, najverovatnije, doći direktno iz srednje škole poput svog oca.



U Lejkerse su pre početka sezone došli Denis Šruder, Vesli Metjuz i Mark Gasol, a uprava planira da produži ugovor i sa Entonijem Dejvisom.