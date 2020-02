Nikad viđeno, Gobert čuvao Vestbruka, evo kako je završilo!

38 punti per Harden, 34 per Westbrook: 72 punti per le due stelle dei Rockets nel successo in casa dei Jazz, con l'alley-oop sulla testa di Gobert quale metafora del funzionamento della scommessa del quintetto senza centro sinora.#OneMission#NbaTipopic.twitter.com/FkqwSNsWCu — Marco A. Munno (@MarcoAMunno) February 23, 2020

Hjuston je slavio u Juti, produbio krizu domaćina.Harden je ubacio 38 poena, imao 7 asistencija i 5 skokova, vukao je tim na leđima. On i Vestbruk su iskombinovali 72 poena, kada su dvs top igrača u ovakvoj formi, teško je odoleti Roketsima. Odluka Jute da stavi Goberta na Vestbruka nije se isplatila, Ras je rasturio najboljeg defanzivca lige.Hjuston je ubacio 20 trojki, pojačao posle povremena, stigli su sada Jutu po broju pobeda, ali i dobili seriju sa 2:1.Adetokumbo je sa 31 poenom i 17 skokova predvodio lidera protiv Filadelfije. Milvoki je nastavio da pobeđuje, a još jednom se pokazalo da su Siksersi mnogo slabiji van svoje dvorane.Embid je stigao do 17 poena, rano pokupio četvrti penal, tada su Baksi pojačali, Janis je dao 11 poena u nizu, pa jasno 16. pobeda u poslednjih 18 mečeva nije došla u pitanje. Posle meča pauze Simons je trajao manje od četvrtine, opet problem sa leđima što je dodatno olakšalo posao favoritu. Uz to, Siksersi su imali 35% šuta...Majami je isprašio Kavse, mnogo važnije bilo je podizanje Vejdovog dresa pod svodove dvorane, nije bilo ni potrebe na poluvremenuda domaći košarkaši odu u svlačionicu, jer igrali su toliko dobro da je sve rešeno do ceremonije. Ovog vikenda Majami slavi "Fleša" sa kojim su uzeli tri prstena. Na pooluvremenu je bilo +30, a Majami je srušio rekord poena u prvom delu, postavljen protiv Klipsa još 1997. Noćas su dali 82, tada 75.DeAndre Ajton je dominirao u Čikagu, 28 poena, 19 skokova, Sansi su slavili posle bolje igre u nastavku i okrenuli rezultat. Netsi su spustili Šarlot na mizernih 86 poena i lako dobili u Severnoj Karolini, bivši igrač Mege, Luvavu-Kabaro je ubcio 21 poen, osam igrača Bruklina bilo je dvocifreno.U Atlanti je izostao sudar Janga i Dončića. Slovenac nije igrao, na drugoj strani lider Atlante je ubacio 25 poena, imao 10 asistemcija, Dalas je pao u Džordžiji. Par poena za Bobija koji je nešto manje od četiri minuta bio na terenu. Osim Dončića koji je i dalje rovit zbog povrede zgloba, izostao je i Porzingis, ali su i takvi Mavsi mogli da dobiju, bili su na +16 i prosuli pobedu u finišu.U prvom meču dana, Kingsi su predvođeni Bogdanovićem dobili Kliperse u Los Anđelesu.