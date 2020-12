Nikad gori Fener, ovo je PAKAO!

Nešto je trulo u Fenerbahčeu, ekipa ne igra na visokom nivou iako ima visoko plaćene košarkaše, doživeli su danas novi poraz.



Ovoga puta u prvenstvu, bio je to drugi poraz ekipe u turskom šampionatu a bolja je bila ekipa Karšijake rezultatom 83:79.



Imali su gosti prednost i 18 poena razlike u drugoj deonici, ali ekipa Igora Kokoškova nije uspela to da sačuva, kao ni +14 pred ulazak u poslednju četvrtinu.



Vodio je Fener i sa 76:63, ali je do kraja utakmice domaćin imao seriju od 20:3 za veliku pobedu.



Mbaje je bio fenomenalan sa 27 poena danas, a u Feneru je nekadašnji Zvezdin košarkaš Lorenco Braun bio najbolji sa 19 poena i 5 asistencija, dok je Mahmutoglu postigao 14.



Inače, ovo je četvrti poraz Fenera u poslednjih šest utakmica u svim takmičenjima, a što je najgore od svega, to nisu timovi od kojih bi Fener morao da se plaši. Debakl od Albe, danas Karšijaka, prethodno Bujukčekmeče i Valensija...



Moraće nešto da se menja, nadamo se da to nije Kokoškov.