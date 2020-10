Nije to pravi Partizan, bez energije u Tatarstanu!

Drugi poraz Partizana u ovoj sezoni Evrokupa i to na gostovanju Himkiju. Bilo je prilično ubedljivo - 93:70 (22:13, 15:19, 30:21, 26:17).



Partizan je poveo odmah na startu, ali su domaći serijom 5:0 stigli do prednosti. Sevale su trojke na početku, Jaramaz je pogodio za Partizan, a nakon druge trojke Kanana Uniks je imao prvu osetniju prednost od 13:8.



Loša rešenja u napadu su koštala crno-bele koji su dozvolili domaćinu da stigne do +10.



Nakon poena Džamara Smita i Brauna Uniks je imao i maksimalnih +13 u prvih 20 minuta, a onda malo bolja igra izabranika Vlada Šćepanovića, preko Erika Mike su praktično prepolovili rezultat, bilo je 28:22.



Razlika je bila i manja do kraja poluvremena nakon trojke Radeta Zagorca, pa su crno-beli uz malo optimizma krenuli u nastavak.



Tamo, rapsodija Uniksa.



Očajna treća četvrtina Partizana je presudila meč, ređali su se poeni u obruču crno-belih, nakon samo dva minuta je bilo +12, a na polovini deonice i +16.



Kanan je pogodio novu trojku za +19, a Džamar Smit za +22, kola su baš krenula nizbrdo i niko nije uspeo da ih zaustavi u toj nameri sve dok Miler-Mekintajer, Pejdž i Gordić zaigrali kako se to od njih očekuje.



Ipak, +14 je bilo previše na startu poslednjeg kvartala, Džordan Morgan je preuzeo stvar u svoje ruke, ali je i Miler-Mekintajer novom svojom ukradenom loptom, ukupno šestom na meču, uspeo da to i materijalizuje i da pogodi za samo -10.







Sve nade Partizana je ugasio danas sjajni Džordan Morgan na tri minuta pre kraja kada je na semaforu pisalo 81:66, crno-beli su bili bez šansi do kraja utakmice.







Najefikasniji kod pobednika bio je Kanan sa 23 poena, Morgan je dodao 22. Ono što treba napomenuti jeste da su se svega šest igrača domaćih upisali u strelce.



Kod Partizana Nikola Janković 12 poena, Jaramaz 11, a Stefan Janković i Miler-Mekintajer 10.