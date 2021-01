Nije greška, Stef Kari odigrao utakmicu karijere! Jokić plesao sa "Vukovima"!

Nikola Jokic posts 19 PTS, 12 REB, and 12 AST in the @nuggets' impressive victory over the @Timberwolves! 🏔️ #OnlyHere #MileHighBasketball



Catch the intense action and riveting drama unfold on NBA TV Philippines

All 62 points of Steph's new career-high



He's been certified

Konačno pravi Denver.Predvodio ih je Marej sa 36 poena, a i pored novih problema sa penalima, Nikola Jokić je novim tripl-dablom, 19 poena, po 12 skokova i asistencija pogurao Nagetse ka trijumfu. Ovo je njegov četvrti tripl-dabl sezone, a tim je prekinuo niz od dva poraza. Već sutra timovi će se ponovo sastati, u Koloradu.Nije to bila velika partija Denvera, ali važna je pobeda. Malik Bizli je svom bivšem timu, Nagetsima, dao 25 poena, ali videlo se da ne mogu bez Taunsa. Od kada se najbolji igrač povredio "Vukovi" su izgubili sve četiri utakmice.Kada je Jokić bio na terenu, u poslednjoj četvrtini, gosti su napravili 20:2 i više se nisu osvrtali. On je sa sedam poena i tri asistencije razigrao tim, koji je poslednju četvrtinu dobio 16 razlike.Konačno i pravu Faku Kampaco, sa tri trojke u poslednjoj četvrtini dao je veliki doprinos trijumfu.Heroj večeri je Stef Kari. On je vodio Golden Stejt do pobede protiv Portlanda, postigavši 62 koša, najviše u karijeri. Zvezda Voriorsa se radovao sa nekoliko članova porodice u praznoj dvorani. Završio je uz šut 18 od 31, dao 8 trojki iz 16 pokušaja, a počeo je sa 21 poenom u prvoj četvrtini. Do poluvremena je stigao na 30, a jedino što nije uspeo da pogodi su slobodna bacanja, naine posle 80 u nizu, konačno je promašio. Poslednji put mu se to desilo u martu 2019. u Memfisu. Inače Kari je ubacio 18 od 19 bacanja sinoć, Demijon Li ga je polio vodom da ga osvesti, a za Stefa je ovo veliki trenutak posle povrede, loma ruke. U Portlandu Lilard i MekKolum zajedno 60 poena, ali nije vredelo, niko nije mogao da pobedi Karija.Klipsi su slavili u Arizoni, spustili na zemlju Sanse, Pol Džordž je ubacio sedam trojki, završio sa 39 poena, ovo je peti trijumf Klipersa, i oni su izjednačeno na čelu Zapada, baš sa Feniksom i komšijama Lejkersima, sva tri tima imaju 5-2 skor. Kris Pol je protiv tima za koji je igrao šest sezona dao 15 poena, imao 9 skokova i 6 asistencija. Sansi su loše igrali u prvom poluvremenu, vratili se na startu poslednje četvrtine, ali snage za preokret nije bilo.Dalas ne može puno bez Luke Dončića, presedeo je meč u Čikagu, Bulsi su dobili na krilima 39 poena Zaka Lavina, Kobi Vajt je dao 21 poen u nastavku. Marjanović je konačno igrao i to sedam minuta, 6 poena i isto toliko skokova za srpskog centra.Juta je izrešetala Sparse, konačno je Bojan Bogdanović namestio ruku, 28 poena za Hrvata, a "Džezeri" su ubacili 21 trojku, najviše u sezoni. San Antonio bez Oldridža i Vajta koji će duže vreme biti van terena.Lebron je dominirao u Tenesiju u poslednjoj četvrtini, završio je sa 22 poena, 13 skokova, 8 asistencija. Džejms je postigao prvih 10 poena za tim u poslednem periodu, pa se posle klackalice šampion odlepio i na kraju stigao do pete pobede u prvenstvu.Kevin Durant je promašio pobedu protiv Vašingtona, Bredli Bil je ubacio 27 poena, imao 10 skokova, Brajantovo zakucavanje na 14 sekundi pre kraja je srušilo Netse. Vestbruk je dodao 24 poena, 10 asistencija, ali "samo" pet skokova, pa mu je posle četiri u nizu, izmakao peti tripl-dabl. Kajri je brojao do 30, Durant 28, ali ni prisustvo dve velike zvezde nije učinilo Netse silnim, imaju skor 3-4 u dosadašnjem toku sezone.U prvom meču dana, posle drame, Boston je slavio protiv Detroita.