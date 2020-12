Neznalice iz Virtusa - Pefi i Teo na udaru, hoće li tražiti novi klub?!

Nakon smene Aleksandra Đorđevića na klupi Virtusa, ugroženi su i srpski košarkaši koji igraju tamo, prenosi "Gazeta delo sport".



Oni iskusniji, Stefan Marković i Miloš Teodosić, mogli bi da napuste klub zbog slabijih partija, naveo je pomenuti list, a posebno se to odnosi na Markovića koji je čak i na društvenim mrežama prokomentarisao odlazak Đorđevića, napisao je da ovako izgleda kada ljudi koji ne znaju košarku donose odluke.



Teodosić je uzdržan, tačnije, nije se pojavljivao u medijima, ali jasno je da u klubu nisu zadovoljni njegovim zalaganjem, očekivali su više za novac koji su uložili, a to je 5 miliona evra za tri sezone.



"Tutosport" prenosi i da Marković nije omiljen među ostatkom tima Virtusa, pa je i to razlog zašto mnogi očekuju da će dobiti otkaz.



Ipak, verujemo da su šanse da Teodosić ostane u klubu velike imajući u vidu da će klub dosta toga izgubiti njegovim odlaskom i na finansijskom planu.



Inače, Virtus ima svih sedam pobeda u Evrokupu ove sezone, dok u italijanskom šampionatu imaju 5 pobeda i 4 poraza.