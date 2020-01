Anadolu Efes je na čelu Evrolige, a jedan od najzaslužnijih za to je bez sumnje sjajni Šejn Larkin.



Fantastični bek je još minule sezone pokazao da poseduje ogroman kvalitet, ove je samo nastavio gde je prošle sezone sta, čak je svoju igru podigao na još viši nivo.



Nedavno je oborio i rekord Evrolige, postigao je 49 poena na jednom meču, a sada je po drugi put zaredom proglašen i za najkorisnijeg igrača kola, po treći put ove sezone.



On je u pobedi nad Armanijem imao učinak od 23 poena, četiri asistencije, tri skoka i dve ukradene lopte, zabeležio je i jednu blokadu, sve to za indeks 30.