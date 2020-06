Neverovatno šta se dogodilo Mornaru, možda istupe iz ABA lige, ali šta onda?!

Dok se još nije znalo da li će sezona biti nastavljena, u Mornaru su već uveliko počeli sa formiranjem veoma kvalitetnog tima za sledeću sezonu.





Bili su uvereni da će se naredne sezone takmičiti u Evrokupu, na osnovu rezultata iz prekinute sezone, ali se to izgleda neće dogoditi, osim ako Cedevita Olimpija ne odustane od tog takmičenja.





Da sve bude nepovoljnije po Mornar, oni nisu ni aplicirali za učešće u FIBA Ligi šampiona, pa bi mogli sada da ''izvise'' i za to takmičenje i da se sledeće sezone uopšte ne takmiče u Evropi.





Zbog toga Barani najavljuju i drastičan korak - istupanje iz ABA lige?!







"Odluka je sramotna. Da je bord Evrokupa doneo odluku kao što je to uradila Evroliga, da je poništila sezonu i ostavila sve učesnice iz prošle, ne bismo rekli ni reč. Evidentno je da sportski rezultati ne utiču na odluku ko će igrati u Evrokupu.







Logično je da ćemo preispitati naše učešće u ABA ligi, jer se sada otvoreno postavlja pitanje koja je svrha takmičenja u kojem se ne vrednuju rezultati koji su ostvareni na parketu.





S obzirom na to da smo na parketu obezbedili mesto u Evrokupu, formirali smo tim za pomenuto takmičenje, nismo aplicirali za FIBA takmičenja", rekao je predsednik Mornara Đorđije Pavićević za TV rekao je predsednik Mornara Đorđije Pavićević za TV Vijesti

Uz podsećanje da je Mornar, uz Partizan i Budućnost bio za nastavak takmičenja u ABA ligi i je formirao ekipu za završnicu prošle i narednu sezonu, Pavićević je danas uputio jasnu poruku Ljubljančanima, od kojih očekuje da povuku jedan 'fer-plej' potez.



"U trenutku prekida na parketu smo izborili mesto u polufinalu plej-ofa, a samim tim i u Evrokup. A sada u to takmičenje ide Cedevita Olimpija, koja to nije zaslužila i koja sa nama ima skor 0-2. Da smo mi kojim slučajem na mestu Cedevita Olimpije, sigurno bismo mesto u Evrokupu ustupili rivalu koji je to zaslužio na parketu, a to je u ovom slučaju Mornar iz Bara", rekao je Pavićević.





Međutim, ako se to ne dogodi i u Mornaru odluče da zaista istupe i iz ABA lige, šta im ostaje da igraju sa tako ambicioznim timom? Samo crnogorsku ligu? Možda ukoliko i braća Pavićević dignu ruke od svega...