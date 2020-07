"Neverovatna sezona, a onda - depresija", ovako je Trinkijeri pričao Nemcima o Partizanu!

Doskorašnji trener Partizana Andrea Trinkijeri predstavljen je u svom novom klubu Bajernu.



On je tako u intervjuu za klupski kanal govorio o mnogim temama, a dotakao se i svoje epizode u Partizanu.



"Ovo je bila veoma specifična godina za sve. Suočavamo se širom sveta sa nečim što niko nije očekivao. Vodio sam Partizan, imali smo neverovatnu sezonu, bili smo prvi u ABA, prvi u Evrokupu, osvojili smo dva trofeja i bila je to sezona za pamćenje. A, onda je odjednom došla pandemija i sve je bilo izbrisano u dve nedelje. Osećao sam se depresivno, tužno", kazao je Italijan.



Trinkijeri je potom uporedio košarku u Srbiji i Nemačkoj.



"Srbija je zemlja košarke, imaju članove Kuće slavnih, imaju sve o istoriji igre. Istovremeno, Nemačka postaje zemlja košarke. Infrastrukturno, organizaciono, punim halama... Veoma sam srećan jer su uspeli da shvate trenutak Bundeslige. Imaju brend i hoće da imaju najbolji mogući proizvod", smatra on, a potom je otkrio i kako je došlo do kontakta sa Bajernom.



"Ne sećam se kada smo stupili u kontakt. Bilo je to u vreme korone. Počelo je malim stvarima i poslednjih nedelja smo našli zajednički jezik oko toga šta i kako želimo da uradimo. Svako jutro se budim sa ciljem da budem pametan, a to znači da moram da razmišljam. Ovo nije bilo za dugo razmišljanje. Znam da je Bajern u fudbalu na vrhu sveta i voleo bih da pratim tu stazu i da postavim Bajern na elitni košarkaški nivo", nada se Trinkijeri.