Neverica! Sumrak favorita u NBA, Stef Kari niije uzeo poslednji šut!

DAMION LEE FTW ♨



WARRIORS GET THEIR FIRST WIN OF THE YEAR pic.twitter.com/gJooQB5Nrr — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2020

Iznenađenje noći, nakon istorijskog blamiranja Klipersa protiv Dalasa, napravio je Šarlot. Gordon Hejvord se trudi da pokaže da Majkl Džordan nije pogrešio kada mu je dao 30 miliona dolara po sezoni. Doskorašnji igrač Bostona je sa 28 poena, sedam asistencija, šest skokova bio ključ u neočekivanoj pobedi Hornetsa nad Netsima. Tim iz Severne Karoline je spustio rivala na 42% šuta, Durant je ubacio 29 poena, Irving 25, ali posle dve lake pobede na startu, igrači Bruklina su spušteni na zemlju.Orlando je slavio protiv Vizardsa koji su bili bez Vestbruka u tesnoj završnici. Vučević je pogodio za vođstvo Medžika 25 sekundi pre kraja, njegov tim je postigao poslednjih deset koševa na meču i dobio. Fulc i Ros su bili sjajni, dali po 26 poena, Vučević dodao 15, ponovo je Medžik pokazao da ove sezone na početku igra odlično u završnicama. Vizardsi su na 0-3 prvi put u poslednje tri četiri sezone.Pelikansi su tukli Sparse, prelomio je Ingram sa 28 poena, 11 skokova, San Antonio je imao priliku da meč odvede u produžetak nakon što je Adams promašio oba bacanja, 11 sekundi pre kraja. Ali je Erik Bledso blokirao pokušaj DeRozana u poslednjem napadu i sačuvao pobedu Nju Orleansu. Zajon odličan u svemu osim šutu, ali je završio sa 18 poena, od toga 10 su bila zakucavanja, gotovo sve ostalo je promašio. Međutim, imao je 11 skokova i 5 ukradenih lopti, rekord karijere. Ovo je njegov treći dabl-dabl u sezoni.Kavsi se ne mogu prepoznati, dobili su treći meč na startu, rutinirali Filadelfiju. Andre Dramond odličan, 24 poena, 14 skokova, uz tri ukradene lopte. Sekston je brojao do 22, prošle godine tim iz Ohaja je bio drugi najgori u ligi, pobedili su samo 19 puta prošle godine. Embid nije bio u timu Siksersa...Još jedno iznenađenje napravio je Njujork, Tom Tibodo je zabeležio prvu pobedu kao kouč Niksa. Oni su dobili Milvoki, utrpali im 130 poena, Rendl je uz 29, imao 14 skokova i 7 asistencija Elfrid Pejton konačno pokazao da može da dobije ključeve tima, 27 poena za pleja Niksa čiji je tim bio i na +28 protiv ekipe koja je imala najbolji skor u regularnom delu prošle sezone. Janis je ubacio 27 poena, uz 13 skokova, loša uvertira za Milvoki pred dupli duel sa Majamijem, timom koji ih je izbacio u polufinalu Istoka letos na Floridi.Kari je dao 36 poena Čikagu, ali je meč viner bio Damion Li. On je pogodio trojku na manje od dve sekunde do kraja, iako je bio tek treća opcija u poslednjem napadu. Ovo je prvi trijumf Voriorsa u sezoni, Inače Stef je prešao noćas granicu od 2500 trojki, jedini čovek u istoriju uz Reja Alena i Redžija Milera kome je to pošlo za rukom.Domantas Sabonis je već prevazišao oca, makar kada je NBA u pitanju i reći to više nije jeres. Litvanac je rešio meč sa Bostonom, iznudio je faul, pogodio jedno od dva bacanja, odbrana je uradila ostalo i sačuvala pobedu. Posle tripl dabla u subotu, Sabonis je dao 19 poena, imao 10 skokova 5 asistencija, 100. dabl-dabl u karijeri. Pejsersi su prvi put u sedam godina dobili tri meča na startu, izgleda da im se sve poklopilo sa novim trenerom Nejtom Bjorkgrenom.Sansi su odneli pobedu iz Sakramenta, Kameron Džonson je ubacio 21 poen, Buker 20, pa se tim iz Arizone osvetio za poraz na startu. Kris Pol je komandovao sa 12 asistencija, njegovo iskustvo je neprocenjivo. Kod Kingsa, Bjelica jedna trojka. tri skoka i dve asistencije za oko 11 minuta u igri...I za kraj smo ostavili šampiona. Lejkersi su rešili gladnu i zahuktalu Minesotu, i to bez Dejvisa. Kuzma je u prvom poluvremenu ubacio 20 poena, već u prvoj četvrtini je bilo +20, pa onda +36 tokom drugog poluvremena, pa je jasno da se domaćin nije ni oznojio. Vogel je poštedeo Lebrona, koji je meč završio sa 18 poena, ali i odigrao 26 minuta. Lejkersi su imali 32 timske asistencije, protok lopte brz, deluju moćno, Gasol je odigrao najbolji meč od odlaska, 12 poena, 8 asistencija., 7 skokova, 4 blokade, bio je to onaj Španac iz najboljih dana.Kako rekosmo dan je otvorila bruka Klipersa protiv Dalasa.