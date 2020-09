Nestvarno! Jokić pomerio SVE GRANICE - Majstorica!

Ako smo za prošli meč kada je imao skor od 22 poena, 14 skokova i pet asistencija rekli da može sve sam, šta tek da kažemo posle današnje predstave Nikole Jokića?!

Srpski košarkaš je ponovo predvodio Denver Nagetse do čudesnog preokreta i majstorice protiv LA Klipersa! Nagetsi su večeras slavili sa 111:98 (26:34, 21:29, 30:16, 34:19).



Jokić je meč završio sa 34 poena, 14 skokova i sedam asistencija, uz šut 4/6 za tri poena, ali ni to ne opisuje dovoljno šta sve ume ovaj čovek.





Denver je po ko zna koji put bio lošiji u prvom poluvremenu, prvu četvrtinu Klipersi su dobili 34:26, drugu 29:21, i posle 63:47, Nagetsima je bilo potrebno novo čudo, a ono je ponovo stiglo iz Sombora!



Jokić je i ovaj put bio najbolji u svom timu, u prvom poluvremenu imao je učinak od 15 poena, 7 skokova i tri asistencije, ali to je bilo samo zagrevanje. Usput, u nastavku pogledajte potez prvog dela igre u režiji Nikole Jokića.



Treća četvrtina bila je uvertira u novu ludu završnicu. Nagetsi su ušli u nestvarnu seriju, sa -16 stigli su do -1 (72:73). I u toj deonici, istakao se Jokić sa dodatnih osam poena, ali je glavnu ulogu ipak preuzeo Marej koji je vezao pet poena za seriju od 13:0 i zato je tek usledila veća ludnica u poslednjoj četvrtini (77:79).Početkom četvrte četvrtine, Tori Kreg pogađa trojku i Denver konačno vodi 85:84! Denver je nastavio seriju, stekao je tada i najvećih +7, 91:84 i to zahvaljujući dve vezane trojke Nikole Jokića, koji je u tom trenutku stigao do skora od 29 poena!