Nestvarni Rubio servirao "slanu" osvetu, Embidov rekord, nije bolji samo od Jokića, najbolji je košarkaš na svetu?!

Joel Embiid took over against Atlanta 😤



49 PTS (career-high)

14 REB

3 AST

3 STL

17-24 FG

14-15 FT pic.twitter.com/0U9aijp2SQ — Bleacher Report (@BleacherReport) February 25, 2020

Klipersi su prekinuli lošu seriju, nakon tri poraza ceh je platio Memfis. Spustili su "Grizlije" na 14 poena u četvrtini, došli do 40:14, pa je sve brzo bilo gotovo.Leonard je ubacio 25 poena, ali je u prvom periodu potpuno razbio ošamućenog rivala koji iskreno u tom periodu igre nije delovao kao NBA tim.Gudurić je dobio šansu kada je sve rešeno, osam poena za sedam minuta, ubacio je dve trojke.Jutine muke se nastavljaju. Po osvetu je stigao Riki Rubio. Španac poigravao sa "Džezerima", razneo je bivši kli+ub, ubacio je 22 poena, imao 11 asistencija, 6 skokova i čak 7 ukradenih lopti. On je dve godine proveo u Solt Lejk Sitiju, nije ni tajna da nije želeo da ode, na kraju se preselio u pustinju Arizone, ali je jedva dočekao ovaj meč. Imao je 56% šuta, uvek bio za korak ispred bivših klupskih drugova. Buker je dodao 24 poena i 10 asistencija, najviše u sezoni. Juta je izvela najviše bacanja ove godine, čak 43, ali ni to nije pomoglo, napravili su 19 grešaka. Mičel je ubacio 38 poena za domaće.Luka Dončić je vratio, Dalas je slaboj Minesoti ubacio 139 poena, Slovenac je dao 20, imao 9 skokova i 7 asistencija. Odigrao je samo 25 minuta, za više nije bilo potrebe. Bobi Marjanović je ubacio 6 poena, za manje od 5 minuta, u ekipi Minesote ponovo D'Anđelo Rasel na parketu nakon meča pauze, nije to mnogo promenilo iako je dao 29 koševa. Mavse je bole poraz u Atlanti, iskalili su se na "Vukovima", dali su im 80 poena za poluvreme, najviše u sezoni. Sedam igrača Teksađana bilo je dvocifreno.Očekivana pobeda Hjustona nad Niksima, Harden je brojao do 37, stigao je na utakmicu sat pre početk, on, Vestbruk i Taker su bili na Kobijevom memorijalu, da odaju Mambi poslednju počast. Do poluvremena "Brada" je ubacio 31 poen, bilo je +15 za Roketse, na Nikse ne treba trošiti reči, četvrti poraz u nizu, čekaju da se završi još jedna neuspešna sezona.Nikola Vučević je ubacio 16 poena, imao 10 skokova i 5 asistencija, Aron Gordon dodao 27 poena, Orlando je slavio u Bruklinu. Ovo je jedna od najvažnijih pobeda u sezoni za Orlando, vratili su se na -19, dobili direktnog rivala i sada imaju pobedu i po više na sedmom mestu Istoka. Gordonova odbrana u finišu je bila ključ, u drugom poluvremenu Medžik je dao čak 74 poena.Lider se namučio u Vašingtonu, morali su da igraju produžetak, Kris Midlton je Vizardsima ubacio 40 poena, dao poslednjih devez za svoj tim i rešio pitanje pobednika. Na drugoj strani, Bredli Bil je veče pošto je dao 53 koša rekord karijere, ubacio 55, poboljšao statistiku, ali je njegov tim izgubio meč. Janis je na kraju završio sa 22 poena i 14 skokova, nije mogao da pomogne u produžetku zbog penala je završio meč u regularnog delu. Vizardsi su se vratili sa -17, čak i poveli, ali na kraju je težim, zaobilaznim putem lider stigao do trijumfa.Embid je sa 49 poena vodio Filadelfiju do pobede protiv Atlante. Jasno, Siksersi imaju tajni sastojak za igre kod kuće, potpuno druga ekipa, potpuno drugi naboj, nastavili su strašnu seriju pred svojim navijačima. Za Kamerunca ovo je rekord karijere, uhvatio je i 14 lopti, nije bilo Simonsa zbog povrede leđa, ali nije im bio ni potreban.Kao i obično, Embid se raspričao posle meča, rekao da je najbolji igrač na svetu, da je to pokazao u onoj poslednjoj ozbiljnoj četvrtini Ol-Stara i da će prstenom potvrditi svoj status. No, dobro, to je deo njegovog karaktera, šteta što mu i brojevi u poređenju sa Jokićem poslednjih sezona ne idu baš u prilog.I na kraju iznenađenje, kao i Filadelfija, Majami je domaći tim, van svog parketa mogu da im se dese stvari kao što je ova u Ohaju. Izgubili su od beznadežnih Klipersa koje je vodio Kevin Porter Džunior sa 30 poena. Dre Dramond je ubacio 13, uz skromnih 6 skokova, Lov je dodao 17, uz 14 skokova, tim iz Ohaja je okrenuo rezultat, vratili su se sa -19. Batler je porpustio drugi meč u nizu zbogt privatnih razloga.