Sledeće godine će imati 41 godinu, ali ga to neće sprečiti da igra košarku na Olimpijskim igrama i to za Argentinu.



Luis Skola je neprevaziđen u svojoj zemlji, činio je čuda na Mundobasketu prošle godine, a ni 2021. mu nije daleko, tačnije, ni koronavirus mu ne može ništa.



"Oduvek mi je bila ideja da igram u Tokiju. Ako sve bude u redu, ne vidim nikakav problem da igram", rekao je on.



Skola već ima jedno zlato sa Olimpijskih igara i to 2004. godine u Atini, a ima i dva srebra sa Mundobasketa 2002. i 2019. godine.



Karijeru je počeo davne 1995. godine.