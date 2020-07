Nemanja Bjelica u novoj ulozi, postaje potpuni univerzalac

Kod Svetislava Pešića u Crvenoj zvezdi smo Nemanju Bjelicu gledali i na poziciji plejmejkera, igrao je dobar deo svoje karijere kao krilo, čini se da se u NBA afirmisao kao krilni centar.



Umeo je ove sezone da bude i najviši igrač Sakramenta na parketu, što znači da je obavljao ulogu "petice", a u nastavku sezone bi mogao da dobije još više minuta na poziciji centra.



Kako sam kaže, prija mu da igra na tom mestu i spreman je da uradi sve za Sakramento Kingse.



"Da budem iskren, ponekad volim da igram na petici. Posebno kada imam ulogu da raširim teren. Osećam se jako dobro sa Badijem i Bogijem zajedno na terenu. Osećam se komforno. Sviđa mi se to. Šta god da Luk (Volton) želi da uradi sa mnom i da je najbolje za tim, ja ću to uraditi", izjavio je Bjelica.



Bjelica je imao odlične procente za tri poena ove sezone, šutirao je do prekida van linije za tri poena sa 42,4% uspešnosti, ističe i da voli da šutira, ali i da je spreman da uradi šta god da treba za svoj tim.



"Volim i to, volim da šutiram trojke i da širim teren, ali mislim da mogu da uradim i druge stvari kako bi učinio saigrače boljim", dodao je košarkaš Sakramenta.







Sakramento će večeras igrati prvi pripremni meč za nastavak sezone, protivnik ekipi Luka Voltona će biti Majami Hit.



Marvin Begli neće igrati u Orlandu, pa će Bjelica izvesno dobiti više minuta, a kao što je i sam rekao, često će igrati i na centarskoj poziciji.