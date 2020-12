Nema više čekanja, Zvezda odmah naciljala pleja!

Ukoliko želi da se plasira u Top 8 Evrolige, Zvezda mora mnogo toga da promeni.



Poraz od Olimpijakosa probudio je i gnev kod navijača posle velikih najava na početku ove sezone, pa je jasno da će biti promena u timu.



Počelo je od plejmejkera, Ročesti je otišao, a potrebno je pojačanje na toj poziciji i Zvezda je uveliko u potrazi.



Ko bi to mogao biti?



Španski mediji su preneli da se radi o igraču po imenu Endrju Albisi, igraču Gran Kanarije koji je prethodnu sezonu igrao Evroligu za Zenit.



Inače, ovaj plejmejker je i reprezentativac Francuske, osvojio je bronzu na Mundobasketu u Kini, a u svojoj karijeri je do sada igrao i za Levaloa i Gravelin, kao i za Andoru kada je bio najbolji plej Evrokupa.



Ima 30 godina, ima i iskustva, nalazi se u dobroj formi i mogao bi dobro da dođe Zvezdi, ove sezone beleži nešto malo manje od 9 poena po meču.



No, sačekajmo odluku uprave kluba...