Nema dileme, Srbin najbolji u Evrokupu!

Košarkaš Virtusa iz Bolonje i srpski reprezentativac Miloš Teodosić proglašen je za MVP-a regularnog dela sezone u Evrokupu.



Njegov Virtus je ostvario maksimalan učinak i deset pobeda u deset kola, a najzaslužniji za to bio je srpski as.



On je u proseku beležio 14,6 poena i 6,4 asistencija, uz prosečan indeks korisnosti od 18,4 za nešto malo manje od 25 minuta u igri po meču.



Uz svu ovu statistiku, Miloš je često bio u centru pažnje zbog svojih atraktivnih poteza, pre svega lucidnih asistencija, zbog kojih mu je nedavno i Kevin Durent odao priznanje da je najbolji dodavač na svetu.



Dodajmo još i podatak da je Teu ovo drugo priznanje za najkorisnijeg igrača Evrokupa, pošto je istu nagradu dobio i u prošloj, zbog koronavirsa prekinutoj sezoni.