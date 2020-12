Nema dileme, poznata sudbina Marka Gudurića!

Marko Gudurić sve je bližu odlaska iz Memfisa.



Tako barem tvrdi američki novinar Kris Herington poslovično dobro upoznat sa prilikma u Grizlijima.



Gudurić i Mario Hezonja će najpre biti razmatrani za trejd sa drugim ekipama, a ako od toga ne bude ništa, biće otpušteni.



Oni neće biti deo ekipe na pripremnom kampu za novu sezonu koji počinje 11. decembra.



Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde je tokom prošle sezone prosečno beležio 3,9 poena, 1,7 skok i jednu asistenciju po meču.



Nije dobio previše prostora za igru pošto je nastupao na 44 meča, pa ostaje da se vidi kakva sudbina čeka 25-godišnjeg košarkaš.



As suspected, Hezonja and Guduric will be Memphis's two cuts if a trade doesn't materialize first. https://t.co/7MesnWvUhe