Nedoviću obećana velika uloga!

Nemanja Nedović je govorio za "Jurohups", specijalizovani košarkaški portal odmah nakon potpisa za Panatinaikos.



"Prvi kontakt smo imali pre oko nedelju dana i sve smo se odmah dogovorili. Osetio sam da me zaista žele u timu i to je za mene bila ključna stvar. Bili su veoma iskreni prema meni u vezi svega. Velika je čast što me Dimitris Dijamantidis lično pozvao i objasnio mi celu situaciju. Drago mi je što su on i Alvertis u klubu i što se bave sportskim stvarima. Dijamantidis je bio potpuno direktan sa mnom i rekao mi da jedino treba da razmišljam o košarci, a da će se on pobrinuti za sve ostalo", rekao je Nedović.



Nedović ističe da će imati veoma bitnu ulogu u Panatinaikosu.



"Zaista sam osetio koliko me žele i da ću imati bitnu ulogu. To je sjajna situacija za mene posle dve godine sa mnogo problema. Želeo sam da započnem novo poglavlje u karijeri i mislim da su Panatinaikos i Atina pravo mesto za to", kaže Nedović.



Želeo bi što pre da zaboravi sezone u Milanu.



"Ako bih počeo da pričam o poslednje dve sezone u Milanu, mogli bismo da pričamo dva dana. Bilo je mnogo faktora koji su uticali na moje dve sezone tamo. Pogotovo u prvoj. Jednostavno, nismo počeli priču na pravi način. Zaista mi je žao što nisam pružio moju najbolju košarku kod trenera Pjaniđanija. On je bio taj koji me je doveo tamo i dao mi potpunu slobodu i minutažu. Onda je posle tri nedelje sezone došla prva povreda i posle toga je bilo baš haotično. Želim da zaboravim taj deo karijere."







O Panatinaikosu zna mnogo, svestan je da oblači dres velikog kluba.



"PAO je klub sa najvećom tradicijom u Evroligi. Kada sam počinjao karijeru, bili su najdominantniji klub u Evropi sa trenerom Obradovićem i svim tim legendarnim igračima koji su igrali tada. To je bio tim uz koji sam odrastao i koji je osvojio sve. Velika je čast doći u klub sa takvom tradicijom i navijačima. Ljubav koju su mi slali preko društvenih mreža je nešto neverovatno. Video sam koliko su ljudi strastveni kada je PAO u pitanju. Jedva čekam da zaigram u Grčkoj i nadam se da ćemo imati mnogo uspeha", rekao je on.