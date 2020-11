Nedović pokvario sjajno veče Lučića, Panatinaikos naneo drugi uzastopni poraz Bajernu

Košarkaši Bajerna ni drugi uzastopni meč nisu uspeli da slave u Evroligi pošto su u 11. kolu poraženi od Panatinaikosa u OAKA areni rezultatom 83:76 (26:22. 16:19, 20:19, 23:22).



Bio to izuzetno dobar meča za dvojicu srpskih košarkaša Vladimira Lučića i Nemanju Nedovića i upravo je zahvaljujući ovom drugom, uprkos izvanrednoj partiji, ovaj prvi završio meč kao poražen.



Lučić je tokom cele utakmice bio pravi lider Bajerna i sa skorom od 20 poena, šest skokova i jednu asistenciju bio najbolji pojedinac na meču.

Prva četvrtina je protekla u dva potpuno različita raspoloženja. Gosti su bolje ušli u meč pošto su u dva navrata imali serije od 4:0Velika serija Panatinaikosa usledila je nakon vođstva Bajerna od 10:5 pošto je domaći tim stigao do 11 poena u nizu bez odgovora na drugoj strani.Finiš uvodne četvrtine obeležila su tri slobodna bacanja Vejda Baldvina koji je Bajern u drugu deonicu uveo sa minus pet.Prvi put do maksimalnog vođstva stigli su trojkom Šelvina Maka, a na polovini deonice je isto učinio i Nemanja Nedović u momentu kada su gosti hvatali zalet za povratak u meč.U poslednjim minutima pred odlazak na poluvreme Baldvin je sa pet brzih poena pokušao da što je moguće više spustio prednost "zelenih, ali je Jorgos Papajanis na sekundu do kraja odveo PAO sa plus devet na odmor.Treću četvrtinu Bajern je i dalje pokušavao na sve načine da se vrati u igru, a li nikad toliko blizu da stigne do preokreta.Najbliži su bili kada je Nik Valer-Bek pogodio slobodna bacanja za minus četiri, a sličan iskorak su napravili početkom poslednje deonice kada je Pol Zipster pogodio trojku.