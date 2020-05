Nebojša Čović objasnio - evo šta Zvezda, zapravo, želi! Ali, ko ''muti vodu''?

Bilo je proteklih nedelja dosta spekulacija o tome kako će se završiti još uvek aktuelna sezona, da li će se možda poništiti, kome bi to bilo u interesu...





Nebojša Čović danas je u izjavi ''

Prvi čovek Crvene zvezdedanas je u izjavi '' Tanjugu '' pokušao da otkloni sve nejasnoće, bar kada je u pitanju Zvezdin stav u čitavoj ovoj priči.





"Želim jasno da kažem da Zvezda želi da odigramo završnicu Evrolige, mi smo počastvovani što smo sa 18 najboljih klubova u Evropi i očekujemo da tako bude i sledeće godine.





Istovremeno, zalažemo se da naš region, prostor nekadašnje Jugoslavije, dobije još jednog predstavnika u elitnom takmičenju, imajući u vidu tradiciju košarke na ovim prostorma i koliko je dobrih klubova i osvajača evropske titule bilo, pa i koliko je dobrih igrača iznedreno", izjavio je Čović.





Međutim, primetio je da ima i onih koji ''podmeću klipove i mute vodu'' i s tim u vezi je naglasio da za nečim takvim nema potrebe.

-

-

''Mi sa Evroligom imamo izvanredne i partnerske odnose, ali nama je izuzetno važno da istina bude veoma jasna i čista, zato smo i započeli sa treninzima, videćemo i sa aspekata zdravlja, transporta i još drugih faktora kako će se kompletirati tim.



Mi smo prestali da komentarišemo sport i košarku, imajući u vidu šta se zapravo događalo i sa kakvim smo se problemom susreli i kao država i kao narod, a bogami i čitav svet.







Naravno, poštujući u potpunosti sve državne mere, i pre vanrednog stanja i u toku vanrednog stanja i sad posle. Mi smo od prvog dana rekli da sva takmičenja treba, ukoliko je to moguće, da se završe na terenu.





Dogodilo se da su država i grad Beograd izašli sa kandidaturom za organizaciju završnice Evrolige, šest kola, fajnal Ejt i Fajnal for. Mi smo to maksimalno podržali i sa naše strane se trudimo da do toga dođe'', istakao je Čović.

-

-

Podsetio je i na problem što je u Španiji ponovo uvedena mera dvonedeljnog karantina prilikom ulaska u zemlju, a konačnu odluku oko eventualnog nastavka takmičenja očekuje oko 25. maja.



Kada je domaća Superliga u pitanju, ni tu u Zvezdi nemaju dileme, stav kluba je da ove sezone ne treba igrati to takmičenje, jer bi to sve bilo ''na silu'' zbog vanrednih okolnosti.



''Ne treba praviti dodatne toškove i po svaku cenu srljati sa takmičenjima'', dodao je on, uz zabrinutost da li će uslova biti i za normalno odigravanje sledeće sezone.