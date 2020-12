NBA Zapad - Lejkersi nedodirljivi, koliko može Jokić?

Na Zapadu će kao i prošle godine biti ogorčena borba za plej of, mnogo je timova sa ambicijama, kao i obično retko koga možete da otpišete.



JUGOZAPAD



Dalas



Posle 2016. prošla je bila sezona povratka u plej-of i mada su ispali od Klipsa, to je stvorilo velika očekivanja za ovaj šampionat. Luka Dončić je izrastao u superstara, kada mu pridružite Porzingisa i solidnu osnovu u Džošu Ričardsonu koji će pojačati odbranu, Hardeveju Džunioru koji je sjajan trojkaš, Pauelu, Kleberu, Marjanoviću, MMA borbu, Džejmu Džonsonu, umeće da se brane, napad će ostaviti Luki. Letonac je out do januara i iako želi da igra, Karlajl neće rizikovati. Možda Dalas sporije startuje, ali oni su tim koji može da napreduje.



Hjuston



Silne promene, ne samo zbog Vestbruka, otišao jer D’Antoni, stigao Silas pomoćnik iz Mavsa, trejdovalio su Kovigtona, doveli Kazinsa za koga je pitanje kakav je posle silnih povreda. Harden je nezadovoljan i debeo, i mada ima materijala u Vudu, Eriku Gordonu i naravno Džonu Volu koji je zamena za Vestbruka, mnogo igrača se vraća iz povrede. Neće biti lako ni promeniti sistem, nema više jurnjave i bezglavog šuta. Hjuston nije ništa bolji nego prošle sezone...



Memfis



Oni su odigrali iznad očekivanja sezonu, pali na kraju, ali gradiće oko Dža Moranta, mada je par igrača poput Džeksona Džuniora i Vinsloua povređeno.Valančijunas je jedan od korisnijih centara u ligi, moraju bolje da šutiraju, da naprave još opcija u napadu. Možda ponove herojstva iz prošle godine, ali čisto sumnjamo.



San Antonio



Posle 23 godine su propustili doigravanje, ali Popović je ostao. Imali su problema sa povredama, igraće brže ove sezone, i dalje imaju dve zvezde u Oldridžu i DeRozanu, ali ne i toliko dobrih šutera. Ako ubrzaju pitanje kako će se Oldriž snaći. Peltl će početi na petici, imaju Mareja koji je dobar defanzivac,ali daleko je to od nekadašnje dubine. Konkurencija je jaka, možda se ukrcaju u plej of, mada, mala je verovatnoća.



Nju Orleans



Novi trener je garancija, Sten Van Gandi je „apgrejd“ u odnosu na Alvina Džentrija, sposoban je da razvija Zajona, osam novih igrača je u timu, ostali su Ingram, Džoš Hart, Bol, uz Zajona. Biće potrebno vreme da se uigraju, ali mladi su, gladni, mogu da nadtrče mnoge timove, po nama ekipa za plej of.







SEVEROZAPAD



Denver



Herojstva prošle sezone bi mogla da dobiju potvrdu. Čini nam se da niko ozbiljan više ne dovodi u pitanje da je Jokić najbolji centar na svetu, imaju strašnu ekipu, dodali su Portera Džuniora, prava krađa na draftu, kao i Zekea Nanjija. Stigao je i Kampaco iz Reala, Tim je pogodio odlazak defanzivaca poput Granta i Torija Krejga, ali nećega su morali da se odreknu. Sa Jokićem i Marejem, Bartonom, Bol Bolom, Grinom, Milsapom, imaju dubinu, iako su tu velike dve zvezde. Možda ne tim za titulu, ali za velike stvari, nema sumnje.



Minesota



Koliko će trajati novi projekat? Uzeli su Entonija Edvardsa prvog pika, imaju Taunsa, D’Anđela Rasela vratio se Rubio, Bisli je uzeo veliki novac, Petorka izgleda sa izuzetkom Huanča Ernangomeza strašno, ostatak baš i ne. Daju im se neke šanse koje čini se nisu realne, mi i dalje verujemo da Minesota nije ništa bliže plej ofu.



Oklahoma



Igrali su iznad očekivanja, ali su se oslobodili Krisa Pola je on nije budućnost. Doduše doveli su Hila, Arizu, Horforda, Muskalu, to su solidni igrači, svi ostali su neiskusni. Recimo Džildžes – Aleksander je nova zvezda, samo pitanje je šta će biti sada kada je centralni igrač. Imamo i našeg predstavnika za Pokuševskog je sjajno što je došao u tim koji ne juri ništa, imaće dovoljno minuta.



Juta



Ispali su od Denvera, Gobert ne može sa Jokićem, imaju Mičela, pitanje je kako bi se sve završilo da je Bojan Bogdanović bio zdrav. Sada ga imaju u rosteru, tu je i Klarkson, vratili su i Fejvorsa da odmara francuskog centra, nisu mnogo promenili, ali su jači nego prošle sezone. Očekuju da se Konli vrati u formu iz Memfisa što nije bio slučaj, imaju jpš par igrača poput Rojsa O’Nila, Inglsa koji vrede više nego što ljudi generalno misle. Juta je tim za doigravanje.



Portland



Najnepredvidiviji tim lige, sa neverovatnim Lilardom, doveli su Kovingtona da pojačaju odbranu, ne zaboravite kako Dem i MekKolum pune zajedno. Cilj je bio da se pojača reket, sada uz oporavljenog Nurkića imaju i Kantera, Turčin se vratio na mesto uspeha, ostao je Entoni, tu je Derik Džons Džunior koga su doveli iz Majamija. Najveći problem im je bio odbrana. Toga su bili svesni, pa su sada jači na tom planu. Borba za doigravanje? Obično ih otpišemo, pa na kraju iznenade...







PACIFIK



Golden Stejt



Vratio se Stef Kari, ali sada se povredio Klej Tompson, opet će bez ključnog igrača biti cele sezone. Ima tu solidnog materijala doveli su Obre Džuniora kao zamenu, stigao je Vajsman, najbolji centar drafta, tu je i Vigins, kao i Grin. Voriorsi su dobar tim, Bazmor će ojačati odbranu, da je Tompson zdrav ovo je ekipa da se bori za završnicu. Ovako, top pozicije na Zapadu, ali kada ih uporedite sa dva vodeća tima samo na Pacifiku, jasno, imaće problem.



Feniks



Jedno od iznenađenja prošle sezone i sada su dodali lidera u Krisu Polu I pored godina, on saigrače pravi boljima, ima Ajtona na centru i mašinu za koševe Bukera. Odavno nisu imali jači tim, došao je i Krauder, nabacili su još mišića, Šarić će pomoći. Sa takvim bekovskim parom, i solidnom pratećom grupom, mada ne i dovoljno igrača na klupi, mogli bi u plej of. Ali, konkurencija je nestvarna.



Sakramento



Niti šta mogu, ne izgleda ni da hoće, najslabiji tim Pacifika i jedan od najgorih u ligi. Oni su 15 godina bez plej ofa, tako će i ostati. Loše su balansirani, D’Aron Foks je pokretač, Badi Hild nezadovoljan, Beglijeva povreda je misterija, Barns je prošlost, mogli bismo ovako do sutra. Došao je Vajtsajd, imaju novog mladog igrača Halibartona sa Ajove, ali za njega je rano. Baš će često gubiti ove sezone.



LA Klipers



Probaće da uzvrate nakon razočaravajuće sezone. Nije dve dobro išlo u odnosima Leonarda sa timom, onda je i Pol Džordž glumio zvezdu. Završilo se u suzama, šesti igrač je otišao u Lejkerse, Klipersi su privukli Ibaku, samo i dalje, ako vam je Pat Beverli plej, tu ne možete da računate na neku kreativnost. Zubac deluje previše lako za centra tima sa šampionskim ambicijama, tu su Moris i Lu Vilijams, došao je Kenard koji će verovatno smanjiti poene, ali bi mogao da uđe u rotaciju na pleju. Sve u svemu, čudilo bi nas da osvoje titulu, iako imaju dve velike zvezde.



LA Lejkersi



Šampion je još jači, nisu promenili gotovo ništa, Dejvis-Lebron je najjača osovina u ligi, stigao je Harel iz gradskog rivala, oslobodili su se Grina, Hauarda, Ronda (to je gubitak), ali su doveli Gasola, Šredera, Vesli Metjusa, ma imaju sve. Doduše, Gasol je prošao najbolje vreme, kako rekosmo, Šreder je napadač, ne klasičan plej, no, to je sada traženje dlake u jajetu, Lebron će igrati pleja ako je potrebno. Ne zaboravite da imaju i dalje Kuzmu , Koldvela-Poupa koji je sjajan pod pritiskom i odrađuje veliki posao za tim. Jednostavno, Lejkersi su veliki favorit za titulu.



NAŠA PROGNOZA



Lejkersi šampion Zapada, u plej ofu Denver, Klipersi, Pelikansi, Juta. Za ostala mesta boriće se Hjuston, Voriorsi, Dalas, manje šanse imaju Portland, Feniks i eventualno San Antonio.