Niko ne zna kada će se ponovo igrati NBA liga, za sve je kriv koronavirus, ali mnogi veruju da bi to moglo da usledi sredinom maja meseca.



Jedan od onih koji to smatraju jeste i Mark Kjuban.



"Trenutno niko nema precizne informacije o koronavirusu i to je ono zastrašujuće. Nadam se da ćemo do sredine maja imati bolju situaciju i da će NBA liga da se nastavi. Ne verujem da ćemo imati publiku u halama, ali verujem da ćemo gledati košarku", rekao je vlasnik Dalas Maveriksa.



Rekli bismo da je optimista, ali strpimo se, možda se sve ovo završi brže nego što smo očekivali...



Na nama je da ostanemo kod kuće.