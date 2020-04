NBA u Las Vegasu - Koliko je realno?

Pisali smo i ranije, postoje tri opcije za završnicu sezone u NBA ligi.



Jedna je da se igra u kampusu nekog koledža u delu SAD koji nije tako ozbiljno zahvaćen koronavirusom, druga je da se završnica odigra na Bahamima, a treća je da se sve završi u Las Vegasu.



Koristile bi se dvorane u kojima se igra Letnja liga, svi timovi bi bili smešteni u gradu, najpre bi se odigrao mini turnir sa ekipama koje se bore za plej-of, potom bi se prešlo na doigravaje u sledećem sistemu, prva runda do tri pobede, a onda sve do velikog finala, gde bi se ponovo igralo na tri pobede, igrao bi se po samo jedan susret.



Ipak, doktor iz Teksasa pod imenom Ričard Heris smatra da ne bi bilo pametno završiti sezonu u Las Vegasu.



On veruje da bi problem bio u tome što bi veliki broj ljudi bio na malom prostoru i da bi postojao veliki rizik od novog širenja virusa.



"Nisam uveren da bi igranje plej-ofa u Las Vegasu bilo previše bezbedno. Biće tu i tamo pozitivnih.



Svi se slažu da će naredne dve sedmice biti najteže, ali to ne znači da neće biti novih slučajeva za četiri meseca", izjavio je doktor Heris.









On smatra i da bi bilo bolje usmeriti sredstva, koja NBA planira da iskoristi za završetak sezone, ka zdravstvu i ka ljudima kojima su daleko potrebnija.



Videćemo kako će se sve završiti, u NBA su svesni da bi nedovršena sezona mogla da ih košta čak milijardu dolara.