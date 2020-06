NBA šampion se sinoć u najboljem svetlu predstavio Zvezdinim navijačima!

Preneli smo juče da je Crvena zvezda dogovorila jednogodišnju saradnju sa američkim košarkašem Džordanom Lojdom To je potvrdio urednik "Eurohoopsa" Nikos Varlas, a nakon toga su preneli i brojni drugi evropski mediji.Da će Lojd biti sjajno pojačanje, pokazao je sinoć u duelu Valensije i San Pablo Burgosa na završnom turniru ACB lige.Najpre je trojkom i sa nekoliko dobrih poteza pomogao Valensiji da istopi veliki zaostatak, a onda je na sedam sekundi do kraja stavio tačku na meč, iskrekirao je sam sebi prostor za šut, opalio trojku i pocepao mrežicu za +4 u korist domaćina turnira.Meč je završio sa 13 poena, nije uzimao mnogo šuteva (5/9), ali je pogađao kada je bilo najpotrebnije što je još jedan veliki kvalitet ovog sjajnog beka.Zvezda se nije oglašavala povodom njegovog angažovanja, kao i povodom angažovanja Lendrija Noka iz Albe, a razlog za to je što su obojica još uvek pod ugovorima i igraju završne turnira u Španiji i Nemačkoj.Sa druge strane, "crveno-beli" nisu ni demantovali navode medija, pouzdani izvori su preneli informacije o dogovoru sa ovom dvojicom košarkaša, pa slobodno možemo reći da je Saša Obradović dobio dva strašna pojačanja, o čemu svedoči i Lojdova partija protiv Burgosa.Kako je osvajač NBA prstena sa Toronto Reptorsima obezbedio pobedu Valensiji, pogledajte u nastavku.