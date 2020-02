NBA nije imao dilemu, Jokić najbolji na Zapadu!

Košarkaš Denver Nagetsa Nikola Jokić proglašen je za najboljeg igrača Zapadne konferencije NBA lige u protekloj nedelji.



Srbinu je to šesto takvo priznanje u karijeri.



Denver je za to vreme ostvario sve tri pobede do kojih su stigli predvođeni fantastičnim centrom koji je prosečno beležio 27.3 poena, 14.3 skoka, 8.3 asistencije i 2 blokade u trijumfima protiv Portlanda, Jute i Feniksa.



Dugo će se pamtiti meč sa Jutom kada je upisao fantastičan tripl-dabl - 30 poena, 21 skok i 10 asistencija.



Jokić ove sezone prosečno beleži 20.6 poena, 10.3 skoka i 6.8 asistencija.



Na Istoku nagradu je poneo Džejson Tejtum iz Bostona.