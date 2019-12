NBA - Magičan preokret Toronta, Lauri srušio Mavse!

Dobili su prvi kvartal Reptorsi sa 20:17, ali je usledio preokret Dalasa.Odlična igra pulena Rika Karlajla u drugoj deonici, dolaze do preokreta i na odmor odlaze sa devet poena prednosti.Sa dobrom igrom gosti iz Teksasa su nastavili i u trećoj četvrtini, prednost gostiju je nastavila da raste, pa su nakon tri kvartala imali +23.Delovalo je da je sve gotovo u "Er Kanada Centru", ali nisu se Kajl Lauri i društvo predavali.Upravo je iskusni plejmejker povukao Reptorse, koji prave veliku seriju i dolaze do preokreta sredinom poslednje četvrtine.Poveli su sa 32:9 u poslednjoj deonici i poravnali rezultat, da bi nakon slobodnih bacanja Holis-Džefersona došli i do preokreta.Ušlo se u neizvesnu završnicu, Lauri, Buše i Holis-Džefeson su pogađali za domaći sastav, Branson, Fini-Smit i Hardavej Džunior za goste.Dalas je uspeo da vrati prednost u poslednjem minutu, nakon slobodnih bacanja Porzingisa poveli su sa 107:106, ali je Kris Buše uzvratio zakucavanjem na drugoj strani, za novu prednost Reptorsa na 25 sekundi do kraja.Branson je pokušao da donese pobedu gostima, ali nije uspeo da pogodi šut na 1,6 sekundi do kraja, Buše je uhvatio loptu, dobio je dva penala i oba pogodio za +3 pred sam kraj susreta za pobedu Toronta, kako je Porzingis promašio težak pokušaj za tri poena u poslednjim trenucima.Sjajni Lauri je meč završio sa 32 poena, 10 asistencija i osam skokova, 20 poena postigao je u poslednjoj četvrtini!Pratili su ga Buše sa 21 poenom, Holis-Džereson sa 18 (9sk) i VanVlit sa 10 poena.Kod Dalasa 21 poen Bransona, 19 je uz 12 skokova dodao Porzingis, 17 poena (9sk) zabeležio je Pauel, 16 je dodao Hardavej Džunior, dok je dvocifren sa 14 poena bio i Fini-Smit.Nije bilo Luke Dončića zbog povrede, ali se očekuje da se Slovenac uskoro vrati na parket.