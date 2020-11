NBA liga pre Božića, košarkaši nisu oduševljeni!

Nova sezona u NBA ligi najverovatnije će startovati 22. decembra, epilog je dogovora između takmičenja i Udruženja igrača ove lige (NBPA).



Kako prenosi ESPN, ovaj datum trenutno ima najviše šanse da prođe i čeka se samo potvrda.



Zbog nepovoljne situacije sa virusom korona kalendar regularnog dela sezone imaće 72 utakmice i trebalo bi da bude okončan do polovine maja.



Kada je reč o plej-ofu prioritet je da novi šampion bude poznat do početka Olimpijskih igara, koje su pomerene za narednu godinu.



Dodaje se da je Udruženje igrača više bilo za 18. januar kao datum početka, budući da je reč o danu Martina Lutera Kinga.



Dodaje se i da će do početka narednog meseca biti poznato za koliko će plate igrača biti smanjene te gde će se održati takmičenje.