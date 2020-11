NBA liga potvrdila, ovo je konačan datum početka nove sezone, igrači besni zbog depozita!

NBA liga je postigla dogovor sa Unijom košarkaša (NBPA) u vezi početka nove košarkaške sezone.Ona sada i zvanično kreće 22. decembra nakon što su pregovori između čelnika lige i predstavnika igrača trajali praktično nedeljama.Sezona će se sastojati od 72 meča, igrači na čelu sa Lebronom Džejmsom su želeli da sezona počne 18. januara, simoblično na dan Martina Lutera Kinga, ali je NBA procenila da bi pretrpela velike gubitke, te nije uvažila predlog.Dobro upućeni Adrijan Vojnarovski ističe da dve strane još uvek nisu postigle dogovor u vezi finansijskog aspekta, sporan je procenat depozita koji svaki igrač od svoje godišnje plate ostavlja ligi.Do sada je to iznosilo 10 posto i to je skoro uvek bilo vraćeno igračima pošto je liga ostvarivala projektovanu dobit.Sada će to biti teško zbog pandemije koronavirusa, pa NBA planira da podigne depozit na 18 posto koji će, ukoliko ne bude vraćen igračima, ići na račune vlasnika franšiza.NBA draft na programu je 18. novembra, "free agency" kreće 21, dok trening kampovi počinju 1. decembra.