NBA - Lejkersi se STRAŠNO pojačali, biće nedodirljivi! "Zmaj" Dragić najbolje prošao!

Naravno, najvažniji deo pred početak sezone za mesec dana je tržište slobodnih agenata, nogu je povukao Kris Pol odlaskom u Sanse, ali je nekoliko klubova noćas profitiralo.



Šampion Lejkersi nastavljaju da se pojačavaju, dobili su odlično pojačanje u šestom čoveku Klipsa, Montreziju Harelu. Njegov agent Rič Pol je potvrdio da će igrač koji je davao blizu 19 poena i imao 7 skokova za Klipse, preći u gradskog rivala. Ugovor je vredan dve godine, 19 miliona dolara ukupno. Lejkersi su uzeli i Veslija Metjusa na jednogodišnji ugovor, on je počeo prošlu godinu u Milvoki, odličan je šuter, pa time otpada verovatno mogućnost dovođenja Bogdanovića.



Veliki dobitnik je i sjajni Goran Dragić, on je ostvario svoj plan, ali kako kaže, u ovom ludom poslu se nikada ne zna. Slovenački veteran je ostao u Majamiju, igrao je fantastično u postsezoni, pokazao da u njemu ima još energije, kada se povredio, šanse za titulu u velikom finalu su izbledele. Dragić će uzeti 18 miliona po sezoni, tim ima opciju na drugu godinu, a u Hitu ostaje i Mejers Leonard koji će imati naredne godine devet miliona.



Set Kari je otišao u Filadelfiju, imao je sjajnu šutersku sezonu u Dalasu, a Siksersi su uzeli i Denija Grina iz Lejkersa. Al Horford je otišao u Oklahomu, mnogi sumnjičavo vrte glavom na dovođenje Grina jer je igrao sa povredom u Lejkersima i ništa nije doprineo tituli u plej-ofu.



Netsi su zadržali Džoa Harisa, Voriorsi doveli Kelija Obre Džuniora umesto povređenog Kleja Tompsona, dali su pik prve runde Oklahomu, Obre Džunior je u Feniksu igrao odlično, davao blizu 19 poena po utakmici, ali teško da je to zamena kakva im treba.



Stižu informacije da je Džon Vol koji je povređen tražio trampu, a da Vizardsi hoće dalje bez njega, Dalino Galinari je dobio odličan ugovor u Atlanti više od 20 miliona po sezoni, ugovor je na tri godine, u Oklahomi je bio sjajan, odličan je šuter za tri poena.



Novozelanđanin Stiven Adams se preselio u Pelikanse, Dvajt GHauard je sleteo kako smo i pisali juče u Filadelfiju i dalje se ne zna šta će biti sa Hejvordom, koji preferira navodno Indijanu. Pistonsi su uzeli Plamlija iz Denvera, i Granta, pa je DžaMičal Grin stigao u Kolorado...