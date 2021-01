NBA - Ko su heroji teške američke noći?

Payton Pritchard hits a game-winning bucket to beat the Heat. pic.twitter.com/N7TFL4KN31 — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 7, 2021

Badi Hild je promašio čitavo veče, ali je pogodio najvažniji šut večeri, pod faulom, trojku koja je prelomila duel sa Čikagom. Odličan je bio 12. pik drafta Halibarton sa 17 poena, najviše u karijeri, pa su Kingsi uspeli da prekinu seriju od tri poraza. Bjelica 12 poena, 4 skoka, 5 asistencija za nešto manje od 20 minuta igre.Pol Džordž se vratio, on i Leonard su prelomili u gostima kod Voriorsa. Obe zvezde Klipsa su postigle po 21 poen, a za nešto više, Golden Stejtu je nedostajao Stef Kari koji je nakon 92 koša u prethodna dva meča, dao samo 13 poena. Poslednjih šest minuta su gosti uspeli da stignu do sigurne pobede, a naredni meč dva rivala je već sutra.Sansi su pogodili 21 trojki, Buker završio sa 24 poena, pa je u Arizoni pao Toronto. Feniks je iznenađenje sezone, imaju skor 6-2, nastavili su sa dobrim partijama i završetka prošlog šampionata u "mehuru" na Floridi.Oklahoma je u sudaru dva mlada tima dobila Pelikanse. Gosti su bacanjima Džordža Hila uspeli da slave, domaćin je imao poslednji napad, nekako je lopta stigla do sofomora Nikela Aleksander Vokera koji je na asistenciju Ingrama promašio otvoreni šut za pobedu. On je inače odigrao dobar meč, završio sa 13 poena, ali ga šut nije služio...Milvoki je brzo stavio stvari na svoje mesto protiv Detroita, Janisovih 25 poena, ovo je bio drugi meč u tri dana između dva rivala, ništa se nije promenilo Baksi su dobili poslednjih devet mečeva protiv Pistonsa. I bez navijaća Milvoki je perfektan u svojoj dvorani, četiri pobede, prosečne, 23.5 razlike.Niksi igraju dobro van očekivanja, Ostin Rivers je izrastao u heroja, ubacio je 23 poena, od toga 14 u nizu, Rendl je odigrao još jednu veliku partiju 30 poena, 16 skokova i 7 asistencija pa je Njujork dobio Jutu, iako su jurili -18 iz prvog poluvremena. Rivers je ubacio četiri trojke u poslednja četiri minuta. Njujork je dobio više utakmica do sada, ima skor 5-3, nego prošle godine pod Dejvidom Fizdejlom u 22 meča, kada je trener otpušten nakon 4-18. Očigledno je da je dolazak Toma Tibodoa dao rezultat.Ipak, priča dana je ruki Pejton Pričard. U reprizi finala Istoka, on je srušio Majami, iz odbitka je pogodio u poslednjoj sekundi pa je Boston slavio. Pričalo se da bi meč mogao da bude odložen zbog tužnih dešavanja u prestonici, ali su se treneri i igrači dogovorili da igraju jer sport je zabava. Batler je ubacio 26 poena za Hit, kao i u duelu u San Francisku, igrači su klečanjen na jednom kolenu izrazili protest zbog odluke da policajac koji je ubio Džejkoba Blejka ne bude optužen. Ali i zbog nasilja na Kapitol Hilu gde su Trampove pristalice pokušale da spreče proglašenje izbornih rezultata.Gordon Hejvard je odigrao meč karijere, ubacio je 44 poena pa je Šarlot okrenuo rezultat protiv Atlante i dobio u Džordžiji. Hejvard najveće pojačanje "Stršljenova" se prisetio da nikada ni u srednjoj školi nije dao 40 poena, pa je jasno da je ovo bila njegova noć. Pogodio je 15 od 25 šuteva, četiri trojke iz devet pokušaja. Bogdanović se vratio, iako je pričalo da će propustiti meč, odigrao je 18 minuta, slab učinak, samo dva poena, isto toliko skokova i asistencija.Bredli Bil je ubacio 60 poena, ali nije vredelo, Vašingron je posle velike borbe pao u Filadelfiji. Siksersi vode u NBA, Dok Rivers ima skor 6-1, Embid je ubacio 38 poena. Inače Bil je postigao 57 u tri četvrtine, izgledalo je da će porušiti sve rekorde, Vizardsi su istopili -21 rivala, ali je na kraju Embid imao poslednju reč.Medžik je pobedio Kavse, ali platio i visoku cenu, nekada prvi pik drafta, Markel Fulc je pokidao ligamente, taman kada je počeo da igra najbolju košarku karijere. Inače Medžik je ove sezone već izgubio Isaka zbog povrede. Nikola Vučević je uz 16 poena, imao 7 skokova i 6 asistencija...Brogdonova trojka u finišu je slomila Hjuston, bivši igrač Milvokija igra sjajno, ubacio je 35 poena, ponovo rekord karijere (rušio ga je dva puta u tri meča) i ne samo to, odigrao je sjajnu odbranu protiv Hardena, limitirao ga na 15 poena. Harden je doduše imao 12 asistencija, Vol brojao do 28, ali nije bilo šanse da Roketsi izbegnu drugi poraz u nizu...