NBA Istok – Povratak Duranta, dolazak Vestbruka

ATLANTIK



Krenućemo kao i svake godine sa Atlantikom, divizijom koja je doživela neke promene, mada ne tako dramatične kao prošle sezone kada je MVP Leonard napustio Toronto, Boston renovirao ekipu, a ambicije Filadelfije nisu bile baš opravdane.



Toronto



I kada je „Kandža“ otišao ostali su kompetitivni, na jednu loptu od polufinala, ali je nedostaja ofanzivni potencijal u plej ofiu. Šampionski tim se raspao, otišli su Mark Gasol i Ibaka, čini nam se da od nekih većih ambicija nema ništa. Još uvek je tu Lovri, pa Siakam, ali Aron Bejns na centru ne deluje obećavajuće. Verovatno još uvek dobri ua plej of i ništa više od toga.



Boston



Zadržali su nukleus, očistili Hejvarda, stigli su Tig i Tristan Tompson. Na papiru to je bolje nego prošle sezone, ali nekako je previše bekova, premalo poverenja u reketu. Tajs će igtati petorku, Tompson je iskusan, ali nije petica, mada će pojačati reket. Imaju fantastične igrače u Tejtumu i Braunu, ako Kemba Voker ostane zdrav to je tim za top četiri ili pet na Istoku, ali u nešto više sumnjamo.



Filadelfija



Boston ih je počistio, stigao je Dok Rivers, svaka promena donosi nešto, na kraju krajeva bili su bez Simonsa u plej ofu. Šutirali su očajno u post-sezoni, osim promene trenera, otišli su Horford i Džoš Ričardon, došao Deni Grin koji je imao probleme sa povredom u Lejkersima i Stefov mali brat, Set Kari. Oni bi trebalo da pojačaju šuterske sposobnosti tima, imaju Embida, ako bude zdrav sjajno, ako ne, tu je Dvajt Hauard da ga zameni. Potencijal je ostao, ali moraće da počnu da isporučuju, od talenta se ne živi.



Njujork



Na njih obično ne trošimo reči, odnosno prostor na portalu i u listu, Leon Rouz je novi predsednik, iskusni trener Tibodo će doneti čvrstinu i disciplinu, samo to bez nekog kvaliteta ne vredi puno. Obi Topin je novi ruki u koga se uzdaju, doveli su neke slobodne agente, ali veliku zvezdu i dalje nemaju. Pejton, Noel, Burks, Ostin Rivers, Robinson sve to je prilično tanko, kada vam je Džulijus Rendl najozbiljniji igrač u timu jasno da se u nevolji. Sve više od 25 pobeda (i to je optimistično) je podvig



Bruklin



Konačno, sezona koju su čekali. Netsi imaju zdravog Duranta u tandemu sa Irvingom, i to nije sve. Ne zaboravite da ovaj tim ima Karisa LeVerta, Džareda Alena, DeAndre Džordana, igrače koji mogu da podnesu pritisak velikih očekivanja. Ostao je Džo Haris, tu je i Dinvidi, možda da se uzdržimo od velikih prognoza, ali ako Durant vrati nekadašnji nivo, oni su najbolji tim u diviziji.







CENTRAL



Ovo ne deluje baš kao creme de la creme i tu Milvoki dominira, videćemo kako će se snaći Indijana koja obično više obećava od onoga što pokazuje, mada nema loš tim. Ostali su srednje žalosni.



Milvoki



Posao je završen, Adetokumbo je potpisano novi ugovor, kamen temeljac za juriš na velike stvari. Nakon razočaranja u Orlandu, tokom jeseni su im neke mete poput našeg Bogdanovića izmakle, ali su doveli vrhunskog pleja u Džej-Ru Holideju. Pojačali su rotaciju sa temperamentnim Bobijem Portisom, došli su i Tori Krejg, Forbs iz Sparrsa, otišao je i slabiji brat Lopez, Robin, kao i Iljasova, Bledso u još nekoliko igrača. Oni traže šutere, zato je Bogdan bio toliko bitan, igraju odličnu odbranu, ali ako budu uspeli da koriste Janisov ulazak u reket i pogađaju spolja to će biti ono pravo. U suprotnom mogu da budu najbolji na Istoku, ali šanse za titulu neće biti veće.



Čikago



Promenili su stvari u kancelarijama stigao je Karnišovan, kao i novi kouč Bili Donovan. Ali nas ne zavaravaju njegovi rezultati u Oklahomi, to je bila mnogo jača ekipa, Ima Lavina koji je sjajan strelac, Finca Markanera, Kobi Vajt će u petorku, sve je to tanko. Kod njih tranzicija traje već tri godine, samo nikome ne uliva poverenje.



Detroit



I Pistonsi traće novi smer, decenija je prošla od poslednjih velikih stvari zadržali su veterane Grifina i Derika Rouza, otišao je Dejvid Vud koji im je bio najbolji igrač prošle sezone. Dva iskusna igrača sklona povredama okružite klincima i prosečnjakovićima pioput Mejsona Plamlija i Delona Rajta, stigao je i Džeremi Grant ali on je bio rezerva u Denveru. Ma, kako god okrenete, Pistonsi su nebitni i ove sezone.



Klivlend



Berni Bikerstaf je preuzeo tim u poslednjih 11 mečeva pre pandemije, malo stabilizovao stvari, ali svejedno, Kavsi su očajna ekipa. Imaju i dalje Kevina Lova, niti je on igrač za njih, tu je i Dramond, nekako kao da tu nema podrške, tim pre što je bekovska linija loša. Kolinu Sekstonu ne veruju, on je strelac, a ne plej što ga guraju da bude, Kevin Porter Džunior takođe nije klasa, još uvek su tu Osman i Lari Nens Džunior koji nikada neće dostići oca. Sve u svemu, jedan od najgorih timova lige.



Indijana



Mogu više nego prva runda plej ofa, stigao je Nejt Bjorgren, bivši asistent u Torontu, videćemo hoće li se odmaći od odbrane i pokušati da igraju brže, sa više šuta. Oladipo je spreman, imaju Brogdona, Ti Džej Vorena,, strašne strelce, ali i Majlsa Tarnera i Sabonisa, visoke igrače koji će zatvoriti reket, ali nisu baš pogodni za novi pristup Pejsersa. Možda se otvori Dag MekDermot koji je dobar šuter, kao i Džastin Holidej, svejedno, oni jesu za doigravanje, ali ništa više, što za ovu košarkaški opsednutu državu nije dovoljno dobro.







JUGOISTOK



Majami je odigrao strašnu godinu, ovo će sada biti nadgradnja, Orlando obećava, Atlanta je zanimljiva, može li Vestbruk da odnese Vizardse u plej of?



Majami



Hit je igrao finale pali su iscrpljeni protiv Lejkersa, sačuvali tim, Adebajo je dobio maks ugovor, Dragić ostao. Novi su slobodni agenti Ejveri Bredli i Mo Harkles, pojačaće konkurenciju. Džimi Batler je lider, ako bude gladan, Majami čeka nova sjajna sezona, Tajler Hiro bi mogao da eksplodira, sigurno tim za top tri na Istoku, možda i više.



Orlando



Igrali su u plej ofu ispali u prvoj rundi, Stiv Kliford će tražiti više. Imaju Nikolu Vučevića, Furnijea i Arona Gordona, talentovane igrače poput Fulca Isaka, Bambe. Terens Ros je kvalitetan izvor poena za klupe, ali to nije neki napredak u odnosu na prošlu sezonu.



Atlanta



Nisu loše prošli, ne samo zbog Bogdanovića, uzeli su Uertea, Ronda, Galinarija, to mnogo znači za iskustvo tima, imaju Tre Janga kao mladu zvezdu i Kolinsa. Kapela će u reket, tu je i Kris Dan koji je dobar defanzivac, De’Andre Hanter može da pomogne sa klupe. Mnogo bolji roster, treba očekivati napredak, mogu do plej ofa što bi bio uspeh.



Šarlot



Sve što je mogao na terenu, Majkl Džordan ne može kao vlasnik. Hornetsima je neuspeh prišio kao drugo ime, sada su ispraznili kasu za Hejvarda koji nije isti igrač posle povrede, Rozije je odigrao lošu sezonu, Devonte Grejem je nada, mnogo je napredovao, ali će sada protivnici obratiti pažnju. Jasno imaju trećeg pika drafta LaMela Bola, samo on treba tek da se dokazuje, Majls Bridžis je solidan, sve ostalo neki prosek nedovoljan da za ozbiljnu ekipu.



Vašington



Vestbruk je budući član Kuće slavnih i sigurno da može da okupi tim oko sebe. Ima Bredlija Bila, ali ostatak tima je prosečan. Ostao je Bertans sa novim ugovorom, došli su Robin Lopez i Neto, Deni Avdija će pomoći kao deveti pik, Bonga može da igra odbranu. Dosta, „ako“ i „ali“, sve zavisi od Brodija Vestbruka.



NAŠA PROGNOZA



Šampion Istoka Milvoki, u plej ofu Majami, Boston, Filadelfija, Bruklin, Vašington, za ostala dva mesta Toronto, Orlando, Indijana, Atlanta