NBA bomba, jedna od najvećih zvezda napušta klub zbog Donalda Trampa? Stvara li se novi drim-tim?

Posle Rasela Vestbruka, još jedan potres u Hjustonu. Naime, šuška se da bi Džejms Harden mogao da napusti Teksas. Jer, on je nezadovoljan, pre svega podrškom koju je vlasnik kluba Tilman Fertita pružao Trampu.



Vlasnik Hjustona je poznat kao veliki donator još uvek aktuelnog predsednika, pobeđenog na izborima, on je aktivno učestvovao u kampanji, što je povredilo igrače. Ne samo Vestbruk i Harden, i neki drugi slabiji košarkaši Hjustona navodno žele da odu.



Fertita je doduše rekao da Tramp nije u pravu kada kaže da u NBA nema mesta politici, da su igrači imali pravo da izraze svoje stavove. Ali je i dodao kasnije da protest u "mehuru" u Orlandu pre svega predstavlja reakciju na izolovanost košarkaša, što je odmah ismejano u medijima.



Kako se saznaje, priča o odlasku Hardena u Bostone nema nikakvu potvrdu, ali bi mogao da eventualno završi u Bruklinu, u tom slučaju bi Kajri Irving verovatno otišao na Zapad.



Kakav je zvanični stav Roketsa?



Oni su spremni da trejduju Vestbruka, traže mlade igrače i veliki broj pikova prve runde, dok bi za Hardena prihvatili jedino neku mladu zvezdu i veliki broj pikova sa drafta. Plan bi bio jasan, da okupe tim oko nekog mladog igrača, i plus dobiju pregršt pikova prve runde kako bi krenuli u neki projekat.





Koliko je izvesno?



Za sada ne, Harden će se sigurno pojaviti u kampu Hjustona, kao i Vestbruk, mada nezadovoljni sa željom da odu, videćemo kako će to uticati na ekipu.



Harden je odbio produžetak vredan 103 miliona dolara za dve godine kako bi naterao klub da ga trampi. Roketsi ne žele ni u kom slučaju da ga pošalju negde u Zapadnu konferenciju u obzir dolazi samo odlazak "Brade" na Istok.



Ako zaista stigne u Bruklin koji već ima Duranta i možda ipak zadrži Irvinga to će biti novi drim tim, doduše pitanje je ko bi ostao od drugih igrača, verovatno bi sačuvali DeAndre Džordana, ali bi Prins, Džo Haris, Karis Le Vert možda i Džaret Alen morali da budu uključeni u neki novi trejd.