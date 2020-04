Nazor: ''Kažu da ABA liga nije dobra za hrvatske klubove. Kako je onda dobra za Partizan?

Tokom dosadašnje trenerske karijere, 41-godišnji Ante Nazor je najveću pažnju izazivao kao trener Zadra, čiju ekipu je vodio u čak tri mandata. Bio je na klupi i Splita, Cibone, MZT-a iz Skoplja, a ove zime je posle odlaska iz Zadra pronašao angažman u mađarskom ZTE-u.





Pandemija koronaviusa je prekinula sezonu, pa se postavlja pitanje da li će Nazor ostati u Mađarskoj i sledeće sezone.





Dok čeka normalizaciju situacije i povratak poslu, Nazor je govorio za '' Slobodnu Dalmaciju '' i u opširnom intervjuu dotakao se loših rezultata hrvatskih klubova u ABA ligi.





Ima mišljenja u Hrvatskoj da regionalno takmičenje šteti njihovim klubovima, ali Nazor ima drukčiji stav po tom pitanju.







''Da, kažu da ta liga nije dobra za hrvatske klubove. Kako je onda dobra za Partizan, koji uz to izbacuje igrače, a za tebe nije? Znači da ti u nečemu grešiš! To nas vraća na pitanje koncepta, gde si sada, šta želiš biti.



-





Pa upravo je ABA izbacila rekordno veliki broj NBA igrača... Treba krenuti od sebe. Svi, kao, puno brinu za hrvatsku košarku, a evo, meni su ostali dužni upravo hrvatski klubovi, iako sam hrvatski trener. O čemu onda zapravo pričamo?!'', upitao je Nazor.





Problem u hrvatskoj košarci je i što mladi treneri ne dobijaju priliku u najjačim evropskim ligama da se dokažu.







''To je nekad bilo pravilo, ali i to smo godinama gubili. Najbolji primer je Cibona, koja je dugo bila lakmus-papir naše košarke: koliko je samo naših trenera i igrača iz nje posle imalo puno unosnije ugovore. Ali, kad je na mesto Cibone došla Cedevita, to je počelo padati, paralelno i s padom reprezentacije. Košarka pati bez pravih rezultata reprezentacije.



Srbi su u tom smislu nekako bolje naslijedili tu priču od bivše države nego mi. Tamo je košarka kao sport ostala na nekom visokom nivou, a mi smo danas tek četvrti, peti sport u Hrvatskoj! Današnji klinci idu u druge sportove, fudbal, rukomet... Nije to kao kad sam ja u Spinutu išao u četvrti razred, u eri Jugoplastike. Svi su išli na košarku!'', naglasio je Nazor.