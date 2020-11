Nazire se izlaz iz krize, debi Filipovskog podgrejao priče o Evroligi

Košarkaši Partizana prekinuli su niz od dva uzastopna poraza na debiju Saša Filipovskog, pobedom nad Zadrom u novobeogradskoj Hali sportova.



Nakon meča stigle su pohvale i od trenera hrvatskog kluba Veljka Mršića, koji je podvukao da su crno-beli zasluženo slavili.



"Čestitam treneru Filipovskom na uspešnom debiju, a igračima Partizana na pobedi, koju su zaslužili – istakao je posle utakmice Veljko Mršić. – Bili su tokom većeg dela utakmice bolji protivnik. Mi smo 30 i nešto minuta bili blizu. Onda je Partizan pobegao na desetak razlike, pa smo se mi vratili serijom na 60:56. Međutim, da bismo dobili ovde moramo imati manje izgubljenih lopti" - rekao je Mršić.



Poznati trener je apostrofirao da su trojke crno-belih u drugom poluvremenu ključ pobede u meču u kome je Zadar odigrao meč iznad mogućnosti.



"Na kraju je razliku napravilo to što su igrači Partizana pogodili te šuteve koje su iskreirali u četvrtoj četvrtini. A mi smo sve promašili. Pogađali su svi igrači. Pejdž, Gordić, Zagorac u toj seriji. Moramo da budemo konstatniji da bismo dobili ovde. Imamo loše navike u igri, višak driblinga koji proizvodi veliki broj izgubljenih lopti. U procesu smo stvaranja novih navika. Nije lako to menjati… Doći na megdan Partizanu koji je napravljen za Evroligu, a mi smo u borbi za opstanak i držati se 30 i nešto minuta, u trenutku kada nismo u formi… Mislim da smo na dobrom putu i da ćemo u budućnosti gledati bolji Zadar" - zaključio je Mršić.



Partizan je trijumfom nad timom koji ima samo jednu pobedu u ABA ligi stigao do skora 3:3 u regionalnom takmičenju.



Posle šest kola nalazi se na četvrtom mestu sa jednom pobedom zaostatka uz meč više u odnosu na Mornar i Megu Sokerbet.