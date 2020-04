Navijači u SAD zabrinuti, kako na tribine posle pandemije?

Uz veliku mogućnost da se sportska takmičenja nastave pred praznim stadionima, halama i drugim objektima, anketa je pokazala da se većina navijača u SAD ne bi osećala bezbedno da prisustvuju utakmicama ukoliko nisu vakcinisani protiv korona virusa.



Prema anketi Seton Hol Sporta, 72 odsto Amerikanaca rekli su da se ne bi osećali bezbedno bez vakcine, ali je taj broj opao na 61 odsto među ispitanicima koji sebe smatraju navijačima.



I da se navijačima dozvoli povratak na tribine, mnogi od njih neće doći. U tom slučaju finansijski gubici će biti veliki bez prihoda od ulaznica i brendirane robe čak i ako novac potiče od unosnih ugovora o televizijskim pravima.



Ako NBA i NHL liga budu morale da otkažu sezone, a bejzbol i fudbalska liga odigraju samo polovinu od planiranih utakmica, gubici u prihodima povezanim sa navijačima mogli bi da dostignu tri milijarde, rekao je direktor sportskog poslovnog programa na Univerzitetu Vašingtog u Sent Luisu Patrik Riš.



"Ti gubici, od prihoda od ulaznica i troškova povezanim sa utakmicama, na hrani, piću, parkingu... taj novac je izgubljen. Čak i ako se novac za ulaznice prebaci za narednu sezonu, to je i dalje izgubljena prilika i to je prilično vidljivo", rekao je Riš.



Profesor sportsko poslovne škole u Južnoj Kaliforniji Dejvid Karter rekao je da postoji razlika između sportskog navijača i ljubitelja sporta i da će se oni prvi sigurno vratiti na takmičenja.



Televizijska prava na bejzbol u proseku iznose 1,5 milijardi dolara godišnje i traju do sledeće godine, dok je NBA skoro na polovini devetogodišnjeg ugovora vrednog 2,6 milijardi dolara godišnje. Za hokejašku ligu, NHL, prava iznose dve milijarde dolara za 10 godina, u proseku 200 miliona dolara po sezoni.



U neizvesnosti se našao i fudbal na koledžu i pitanje je da li će studentima biti dozvoljeno da se vrate u kampuse i kada. Taj sport je od presudnog značaja za skoro sve budžete sportskog odeljenja.



"Ako zdravstvene vlasti kažu da je bezbedno vratiti se masovnim okupljanjima, ne mislim da je realno da će se svi vratiti na utakmice. A tu je i ekonomski faktor, na mnoge će uticati pandemija i neće svi moći da kupe ulaznice", rekao je sportski direktor Bejlora Mek Rodes.



Među drugim analizama u anketi, većina navijača smatra da su američke sportske lige reagovale pravovremeno kada su prekinule sezonu.



Oko 70 odsto ispitanika reklo je da NFL liga ne bi trebalo da počne na jesen, čak i uz obavezno distanciranje, a 76 odsto njih navelo je da bi sa istim interesovanjem gledali prenose utakmica na televiziji čak iako navijači nisu na tribinama.