Navijači Partizana objasnili - Šta je to košarka? (TVITOVI)

Poražena je Crvena zvezda u Večitom derbiju i to na najslađi mogući način za pristalice "crno-belih" - u utakmici punoj preokreta i to nakon produžetaka.Nismo gledali naročito kvalitetnu košarku, bio je to meč pun grešaka sa obe strane, a presudili su poeni Jaramaza u produžecima.Navijači Partizana su sa oduševljenjem ispratili igru svojih košarkaša u Čairu, ne skrivajući zadovoljstvo načinom na koji se došlo do trijumfa u velikom derbiju.