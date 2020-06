Kontroverzni vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos odlučio je da proda velikana iz Atine za 25 miliona evra.



On je to objavio juče na konferenciji za medije, a njegova odluka nije najbolje primljena od strane navijača.



Naime, njih 50ak je danas odlučilo da se obračuna sa Janakopulosom, došli su do njegove kuće, srećom, veći incident je sprečen.



Janakopulos je snimao telefonom čitavu situaciju, pa u nastavku pogledajte kako je protekao sudar prvog čoveka "Zelenih" iz Atine i navijača ovog grčkog velikana.