Najplaćeniji igrač Evrope pristao na veliko smanjenje plate!

Košarkaški klub Barselona je nedavno obavestio svoje igrače da će zbog finansijskih problema, koje je prouzrokovala pauza zbog pandemije koronavirusa, morati da im skinu 70% od plate do kraja sezone.



Igrači su najpre negativno reagovali, prvi je ovakvu ideju odbio Pau Ribas, usledila je i zvanična potvrda kluba.



Mirotić je na prvu negativno odreagovao, ali je nakon razgovora sa prvim čovekom kluba Đozepom Bartomeuom promenio mišljenje.



On je obavestio i svoje saigrače, pristao je na to da mu klub skine 70% od plata do kraja sezone, čeka se reakcija ostalih u timu.



Crnogorac sa španskim pasošem je najplaćeniji igrač Evrope sa 5,4 miliona dolara po sezoni, prenosi "Eurohoops", što znači da je njegov pristanak, jasno, veoma značajan za katalonski klub.



Barsa će se iskoristiti i određenim zakonom, te će zaposleni u klubu, pa i igrači, na neko vreme morati da prihvate nove uslove.