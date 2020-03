Najkorisniji igrač ABA lige o Megi kao "potezu karijere", ima posebnu poruku za ljude u Srbiji!

"Period proveden u Megi je za mene bilo sjajno iskustvo. Kada sam stigao bilo je malo teško, jer nisam poznavao ekipu, ni igrače. Pribojavao sam se kako ću se uklopiti i povezati sa svima njima, pošto su mlađi od mene. Ali, kako je vreme odmicalo izgradili smo sjajan odnos. Počeli smo da uviđamo da se nivo naše igre podiže, da kao tim napredujemo i počeli smo da pobeđujemo", rekao je Peri za sajt kluba.



"Bilo je i mnogo utakmica koje smo izgubili na jednu loptu, a mogli smo da ih dobijemo. Vremenom su stvari postajale sve bolje, ali nažalost zbog cele ove situacije nismo bili u mogućnosti da završimo posao do kraja u ABA ligi. Sve u svemu mogu da kažem da je dolazak i boravak u Megi bio sjajan potez", dodao je on.



Američki plejmejker je od decembra prošle godine, kada je stigao u tim trenera Dejana Milojevića, pružao dobre partije i uz prosečan indeks korisnosti 20,8 našao se ubedljivo na prvom mestu liste najkorisnijih igrača ABA lige. Peri je beležio 18,5 poena, 6,2 asistencije i 3,7 skokova po meču i u značajnoj meri pomogao Megi da zabeleži bitne pobede i pomeri se sa začelja tabele.



Peri je na vrhu liste najkorisnijih igrača ABA lige ispred Džastina Kobsa iz Budućnosti i saigrača Marka Simonovića.



"Individualna dostignuća me nikad nisu toliko zanimala i oduševljala. Ako uopšte dođe do toga da primim MVP nagradu, to bi samo bila potvrda mog velikog truda i rada, ali i ogledalo mog tima i trenera koji su mi omogućili da do toga dođem. Igrao sam da zabeležimo što je moguće više pobeda, ne osvrtavši se na lični učinak. Moj fokus je uvek bila pobeda, a manje više lični učinak je i dolazio do izražaja sa pobedama", rekao je Peri.



"Ako se gleda statistika, moglo bi se reći da je ovo bio najbolji period u mojoj profesionalnoj karijeri i zato sam zahvalan svima u klubu", istakao je on.



Po njegovim rečima, mnogi od igrača Mege imaju veliki talenat i potencijal da igraju na najvišem evropskom niovu, ako ne i u NBA.



"Pitanje je samo, da li će biti posvećeni iz dana u dan, koliko će truda uložiti da stignu do tog nivoa", rekao je Peri.



On je istakao i da je zavoleo Beograd, a da ljude u njemu zaista obožava.



"Beograd je zaista sjajan grad, sa brojnim mogućnostima u kome se i te kako oseća bogata košarkaška tradicija. Ono što je očigledno je da Srbi mnogo vole košarku i to se lako može osetiti. To je zaista sjajno mesto za nekoga ko igra košarku", rekao je Peri.



Peri se prisetio i detinjstva, odnosno dana provedenih na terenu uz Šejna Larkina i Skotija Vilbekina.



"Igrali smo za ekipu Orlando, bili smo veoma mladi, imali smo 11 i 12 godina. Larkin i ja smo iz istog grada, Skoti je iz iste države i nešto kasnije nam se priključio. Evidentno je da Šejn i Skoti 'ubijaju' po Evropi, igraju fenomenalno. Medju najboljim igračima su u Evroligi, ako ne i najbolji, i veoma mi je drago da su njihove karijere uzele maha. Činjenica da sam odrastao igrajući sa tim momcima i da imaju takvu reputaciju je nešto fantastično", rekao je Peri.



Peri se trenutno nalazi u Americi.



"Kod kuće sam, u Orlandu na Floridi sa mojom porodicom. Trudim se da ostanem kod kuće, da budem u karantinu, s obzirom na celu situaciju u ovom trenutku", rekao je Peri.



On je prokomentarisao i trenutnu situaciju preko Atlantika.



"Izgleda da je svakim danom sve gore. U mom gradu je takođe uveden policijski čas, veoma je teško, pratimo razvoj situacije iz dana u dan. Lično se ne plašim ovog virusa, mada je mnogo mojih prijatelja i bliskih ljudi poprilično zabrinuto, ali ja ne paničim. Nadam se da će sve uskoro završiti, a ljudima u Srbiji kao i širom sveta želim sreću u borbi sa ovim virusom", zaključio je Peri.