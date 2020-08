Na istoku stare priče, već znamo učesnike plej-ofa!

Najbolji kod Bruklina koji je dosta toga rešio ovom pobedom pred plej-of bio je Levert sa 34 poena, Heris je ddao 27. U Vašingtonu najbolji Brajant sa 30 poena.





Nastavljeno je sa mečevima u Orlandu, prvi meč dana su odigrali Bruklin Netsi i Vašington Vizardsi, a pobedu su odnele "mrežice".Bilo je 118:110 i to nakon preokreta u poslednjoj deonici.Neizvesnost je trajala skoro čitav meč, niko nije uspevao da se odvoji sve do poslednje četvrtine. Tada su Netsi od rezultata 100:100 stigli do 110:102 i praktično rešili meč u svoju korist.