MVP Jokić opet bez nagrade, Kavaju osam kopći, Lejkersi baš moćni! Kajri i KD izazivaju strah!

Mala osveta Klipersa. Dobili su Denver, rivala koji ih je poslao kući iz "mehura u Orlandu", šutirali su 55.4% sasuli rafal od 19 trojki što je bilo dovoljno za laku pobedu u Koloradu.



Pol Džordž je ubacio 23 poena, Leonard morao da napusti igru šest minuta pre kraja, njegov prijatelj Ibaka ga je udario u usta prilikom skoka, pa je krvali Kavaj na kraju završio sa osam kopči u ustima. Sa njim će biti sve u redu, ali delovalo je jezivo. "Kandža" je završio sa 21 poenom, Ibaka i Batum koji su pristigli u tim iskombinovali 36, Zubac sa klupe doprineo sa 12.



Na drugoj strani sve počinje i završava se sa Nikolom Jokićem, na skok od novog tripl-dabla, 24 poena, 10 asistencija i 9 uhvaćenih lopti, ali Denver se suočava sa 0:2 na startu.



⛹🏿 Lebron James'in, Doncic'in üzerinden bulduğu muhteşem basket 😎#NBA | LA Lakers 138-115 Dallas



🔥 Lebron 🔥



🏀 22 Sayı

🅰️ 10 Asist

💪🏿 7 Ribaund#NBAXmas | #NBA2K21



I Irving ho va rematar. 37p (7/10 3p) i 8a del base, 29 (9/16) Durant i una pallissa dolorosa: 95-123 😮 pic.twitter.com/pf1iAg9WXJ — Jordi Colomé Batlle (@JordiColomeB) December 26, 2020

Inače Denver je gubio 19 razlike, uspeli su da se vrate u poslednjoj četvrtini, ali je rupa koju su iskopali bila prevelika. Za kasno paljenje krivac je i Marej, ponovo je bio očajan dve četvrtine, 19 od 23 koša da je u nastavku.Laka pobeda za Lejkerse protiv Dalasa, šampion je stigao do prvog trijumfa u sezoni. Lebron je za pola sata ubacio 22 poena, imao 10 asistencija i 7 skokova, Dejvis brojao do 28, pravog otpora Mavsa nije bilo. Pojačanja Šreder i Montrezi Harel dodala su još 40 poena, da prevedemo Lejkersi su još jači nego u šampionskoj godini. Na drugoj strani Dončić 27 poena, 7 asistencija, Slovenac je postavio takve standarde da se ovo može računati kao prosečna partija, tim iz Teksasa je izgubio prva dva meča u sezoni. Debitovao je i naš Marjanović u ovoj sezoni, šest poena za sedam minuta.U prva dva meča, Netsi deluju kao jedan od favorita za krunu, mada je prerano to reći. Ali, oduvali su Boston, Kajri je ubacio 37 poena i imao 8 asistencija u svom prvom meču protiv bivšeg tima u TD Areni. Iako je prvo poluvreme bilo izjednačeno, Netsi su dodali gas, Seltiksi delovalo nemoćno. Durant je ubacio 29 poena i on, i Irving su sjajno šutirali, u trećoj četvrtini iskombinovali 25 poena, više od čitavog rivala zajedno. I kada sednu na klupu, šesti čovek Karis LeVert je spreman da ponese teret, par šuteva i asistencija, doveo je tim na +16, a onda na kraju i katastrofa domaćina -28 na kraju.U prva dva meča Božićnog programa Milvoki je naneo katastrofu Voriorsim a, Majami savladao Nju Orleans