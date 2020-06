Može li Zvezda da pronađe pojačanje među ovim slobodnim igračima?!

Dve opcije su u igri prema poslednjim saznanjima, više OVDE.



Kada novi trener i zvanično bude angažovan, "crveno-beli" će krenuti u sastavljanje rostera, a kako je predsednik kluba Nebojša Čović izjavio, cilj će biti sastavljanje tima od što većeg broja domaćih košarkaša.



Zbog toga se uveliko spekuliše da bi mogli da se vrate i neki bivši igrači, sam Čović je priznao da je klubu "interesantan" iskusni Marko Simonović, a poznato je i da će ovog leta sredinu promeniti i Nemanja Nedović i Nikola Kalinić.



Spekulisalo se i po evropskim medijima da će upravo ta tri igrača biti prioritet kluba sa Malog Kalemegdana, ali je jasno da će Zvezda, ako želi da bude kompetentna, posebno u Evroligi, morati da angažuje i strane košarkaše.



Ugovore sa klubom na još godinu dana imaju Džejms Gist i Čarls Dženkins od stranaca, mada se spekuliše da bi obojica mogli da napuste klub, posebno bivši centar Partizana, koji je jedna od najplaćenijih igrača u klubu, a slobodno se može reći da nije pokazao da to zaslužuje da bude ove sezone.



Lorenco Braun i Bili Beron su praktično već pred novim angažmanima, Braun je velika želja Panatinaikosa, ali ga prati još par klubova iz Evrolige, dok bi i Beron mogao u Atinu, ali je za njegove usluge ozbiljno zainteresovana i Valensija.



Jasno je da se Kalin Lukas i Stratos Perperoglu neće vraćati u klub, mala je verovatnoća da će to uraditi i Majkl Odžo.



Ovog leta će se veliki broj sjajnih košarkaša naći u "slobodnim vodama", jasno je da će one najatraktivnije pokupiti finansijski najmoćniji evropski klubovi.



Među slobodnim igračima u ovom trenutku se nalaze:



(PF) Derik Vilijams (velika želja Armanija)

(G) Aleksej Šved (pominjalo se da bi Zenit mogao da mu ponudi veliki ugovor)

(C) Greg Monro (prati ga CSKA)

(C) Gustavo Ajon

(C) Devin Buker (Himki čini sve da produži saradnju sa sjajnim centrom)

(PF/C) Trej Tompkins (Real još uvek nije potpuno odustao od ideje da ga zadrži)

(C) Džok Lendejl (cilja NBA, mogao bi da ostane i u Kaunasu)

(G) Martin Hermanson (prati ga PAO)

(PG) Kevin Pengos (prate ga Valensija i Žalgiris, zasad)

(C) Tarik Blek (CSKA ga prati)

(SG) Džordan Lojd (PAO vaga između njega i Berona)

(PG) Endru Olbisi (Žalgiris i Fener zainteresovani)

(SG/SF) Alek Piters

(C) Tibor Plajs (Efes bi da ga zadrži)

(SG) Amadeo Dela Vale

(PF) Entoni Gil (Olimpijakos, Makabi i još par timova iz Evrolige ga prati)

(C) Edrijan Pejn

(PF) Tajler Kavana

(C) Tonje Džekiri (PAO i Oli pokazali interesovanje)



Tu je još i Kevin Panter, za kojeg je još uvek neizvesno da li će produžiti saradnju sa Crvenom zvezdom, kako se odlično pokazao od kako je krajem decembra stigao u klub sa Malog Kalemegdana.



Može li Zvezda da dovede nekog od gore-navedenih igrača? Vreme će pokazati, jasno je svakako da angažovanjem igrača sa ove liste ne bi nikako mogli da pogreše.





Ko bi po vama, sa ovog spiska slobodnih igrača, predstavljao idealno pojačanje za "crveno-bele"?